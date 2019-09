‘Thần đồng Bolero’ Khánh An thắng thuyết phục tại vòng đối đầu Giọng hát Việt nhí

Khánh An được ghép với Thảo Lam, Kim Anh trong vòng thi đối đầu. Lựa chọn ca khúc Cún yêu để biểu diễn, ba thí sinh nhí làm bùng nổ sân khấu bởi những câu hát vui tươi cùng sự kết hợp ăn ý trong phần bè phối. Đánh giá về tiết mục này, Dương Cầm cho biết: “Khánh An đang lợi thế hơn 2 bạn còn lại, không phải ở giọng hát mà ở bản lĩnh sân khấu. Con có sự tự tin và điềm tĩnh. Trong 3 bạn thì con là sự lựa chọn an toàn”.

Trong khi đó, ca sĩ Hương Giang tâm sự: “Phải nói là cô Lưu Thiên Hương rất giỏi trong việc đưa những ca khúc về động vật trở nên sinh động. Khánh An, con hát rất chắc chắn. Nếu cô Giang không nhìn lên sân khấu thì cứ nghĩ đây là người lớn hát vì khá sắc nét”. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thẳng thắn khi so sánh Khánh An và Kim Anh: "Cô nhìn thấy ở Kim Anh 2-3 năm nữa, con sẽ trở thành một ngôi sao nhưng nếu chỉ ở trong khuôn khổ cuộc thi thì cô nghiêng về Khánh An hơn”.

Nữ thí sinh nhí có màn kết hợp với đồng đội để tạo nên tiết mục bùng nổ Ảnh: NVCC

Việc các thành viên tỏa sáng khiến hai huấn luyện viên Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương tiếc nuối vì không muốn loại bất kỳ thí sinh nào. Tuy nhiên, vì tính chất của chương trình, bộ đôi huấn luyện viên quyết định giữ lại Khánh An trong đội và nói lời chia tay với Thảo Lam, Kim Anh. Chia sẻ về quyết định của mình, Lưu Thiên Hương cho biết cô đánh giá cao Khánh An bởi sự nỗ lực, nghiêm túc với âm nhạc. Nhạc sĩ sinh năm 1977 chia sẻ thêm: “Trong cả quá trình, tôi thấy Khánh An là một cô bé nỗ lực hết mình và cũng rất thông minh. Hơn cả, tôi thấy cô bé rất phù hợp để đi tiếp với đội”.

Chia sẻ về kết quả tuần này, Khánh An tâm sự: “Đến với Giọng hát Việt nhí, một chương trình lớn, chuyên nghiệp, con cảm thấy rất nhiều trở ngại và khó khăn. Để chinh phục được những dòng nhạc trái với sở trường của mình con đã học hỏi rất nhiều. Được vào trong đội của chú Ali Hoàng Dương và cô Lưu Thiên Hương đó là một điều rất may mắn, cô chú luôn tận tình chỉ bảo, truyền đạt kinh nghiệm, tiếp thêm sức mạnh để con không lùi bước trước những khó khăn. Con chỉ biết nói cảm ơn cô chú rất nhiều và con sẽ cố gắng làm tốt những gì mà cô chú đã kỳ vọng vào con”.