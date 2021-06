'Thắng đậm' khi mua bức tranh của huyền thoại nhạc rock David Bowie từ bãi rác

Các chuyên gia đã kiểm tra và xác nhận bức tranh mua từ bãi rác ở thị trấn Machar (cách thành phố Toronto 300 km về phía bắc) là của biểu tượng nhạc rock người Anh David Bowie. Một trong số chuyên gia đó là ông Andy Peters, chuyên thu thập chữ ký của David Bowie từ năm 1978 và bắt đầu tập trung xác thực các chữ ký của David Bowie để chống hàng giả sau khi ca sĩ qua đời năm 2016 vì ung thư.

Ông Andy Peter cho biết: “Ngay lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh, tôi nghĩ đó là hàng thật. Tôi không cần phải xem chữ ký ở mặt sau. David Bowie nhiều lần thay đổi chữ ký trong hơn 50 năm sự nghiệp nhưng mỗi chữ ký đều có nét riêng khó bắt chước”.

Theo ông Rob Cowley, đại diện nhà đấu giá Cowley Abbott, bức tranh chân dung tên DHead XLVI, là một phần của loạt 47 tác phẩm mà David Bowie vẽ từ năm 1995 đến 1997 và đặt tên là Dead Heads (tạm dịch: Chết não). Mỗi tác phẩm được đặt tên là Dhead với các chữ số La Mã theo sau.

Bức tranh dài 24 cm và rộng 19 cm, mặt sau có chữ ký đặc biệt của David Bowie, kèm theo đó là thẻ gắn có tên của ca sĩ và đề năm 1997. Ngoài ra, còn có một nhãn hiệu từ công ty đóng khung ở London (Anh) từng làm việc với David Bowie và các nhạc sĩ nổi tiếng khác trước khi ngừng hoạt động.

David Bowie từng vẽ nhiều bức tranh về bạn bè, gia đình, các nhạc sĩ khác và cả chân dung tự họa. Trong bức tranh mới phát hiện này, ngay cả giới tính cũng khó phân biệt vì không có bất cứ đặc điểm nào trên khuôn mặt ngoài hình dáng. Theo đại diện nhà đấu giá Cowley Abbott, “đó là một bức chân dung khá ấn tượng nhưng rất khó nhận biết cụ thể đó là người nào”.

Năm 2018, nhà đấu giá Christie’s (Anh) bán một bức tranh khác trong loạt tranh của David Bowie với giá 27.500 USD. David Bowie là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh, cũng là người mê hội họa, nhà sưu tập nghệ thuật có tiếng. David Bowie nổi lên như một hiện tượng của làng nhạc thế giới từ đầu những năm 1970, gây tiếng vang lớn với album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, thường được gọi tắt là Ziggy Stardust. Sau khi ông qua đời ở tuổi 69 (năm 2016), giá trị những tác phẩm có chữ ký của David Bowie tăng lên tới 300%.