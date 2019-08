Tháng phim đạo diễn nữ

Họ là những tên tuổi nữ đạo diễn nổi bật, đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh thế giới trong những năm qua: Jane Campion, Sofia Coppola, Patty Jenkins, Susanne Bier, Mira Nair, Gillian Armstrong, Debra Granik, Lynne Ramsay...

Trong số những tác phẩm được trình chiếu có thể kể đến bộ phim The Piano (Dương cầm, ảnh) của Jane Campion từng nhận 3 giải thưởng Oscar 1994; phim We need to talk about Kevin (Chúng ta cần nói chuyện về Kevin) của Lynne Ramsay từng tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2011; phim Little women (Những người phụ nữ nhỏ bé) của Gillian Armstrong nhận 3 đề cử giải Oscar 1995.