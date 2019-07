Thanh Hà dắt bạn trai đến chúc mừng sinh nhật học trò cưng

Tối qua 19.7 tại một quán bar sang trọng ngoài trời, ca sĩ Thanh Hà đã có mặt để chúc mừng sinh nhật trò cưng của mình trong team The Voice. Giọng ca Mới mẻ nào cũng ngọt ngào đã không ngần ngại đưa bạn trai Roland cùng có mặt góp vui trong tiệc mừng sinh nhật lần thứ 19 của cô học trò út của nhóm là Châu Nhi.

Châu Nhi là một nhân tố hoàn toàn mới của sân chơi âm nhạc lớn Giọng hát Việt năm nay. Cô trở về từ Úc khi đang là một du học sinh xa nhà và được nhận học bổng khi đang theo học năm nhất ngành kinh doanh . Châu Nhi đến với âm nhạc như thực hiện giấc mơ từ bé của bản thân cùng những trải nghiệm mới mẻ. Học trò Thanh Hà được khán giả yêu thích qua các vòng thi với những ca khúc như : Always remember us this way, Yêu 5, Tân Thời và Đừng yêu nữa em mệt rồi. Châu Nhi dừng lại cuộc chơi với vị trí Top 9 của cuộc thi với hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ giải trí đa năng và có thể biến hoá như một “tắc kẻ hoa” qua từng vòng thi.