Thanh Hà gây tranh cãi ở vòng đối đầu 'The Voice'

Tối 12.5, tập 5 Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng, đêm thi đầu tiên của vòng Đối đầu đã mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Cũng trong đêm thi này khán giả phải ngậm ngùi chia tay với những thí sinh không may mắn dừng cuộc chơi.

Tại chương trình, thí sinh chuyển giới Hoàng My đã lựa chọn ca khúc Ngày nắng để song đấu cùng Layla. Tuy nhiên, trong lúc tập luyện cố vấn Vũ Cát Tường cũng truyền đạt cho cặp đôi tinh thần khi song đấu trên sân khấu. Huấn luyện viên Tuấn Ngọc cho thí sinh tự lựa chọn ca khúc để dự thi và cảm nhận ca khúc Ngày nắng mà Hoàng My lựa chọn phù hợp với Layla hơn và khuyên Hoàng My phải làm chủ hơn về kỹ thuật thanh nhạc.

Xuất hiện trên sân khấu, cả hai đã mang đến một phần trình diễn ấn tượng khiến khán giả chìm đắm vào một không gian âm nhạc đầy màu sắc và cảm xúc. Tuấn Hưng chia sẻ đây là một tiết mục rất bốc lửa nếu Layla bùng cháy hơn nữa và bớt sự tỉnh táo của mình lại. Huấn luyện viên Thanh Hà cho rằng Hoàng My khi hát có sự lúng túng và e dè trong khi Layla hát tự tin hơn rất nhiều.

Ảnh: BTC Màn song đấu của Hoàng My và Layla đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc

Trong khi đó Tuấn Ngọc khen ngợi cả hai thí sinh vì sự cố gắng, anh cũng mong Layla bốc lửa để hát ra màu bài hát còn Hoàng My trình diễn rất tốt: “Trước hết xin khen cả hai em vì sự cố gắng, giống như Tuấn Hưng nói về Layla, phải chi phải bốc lửa hơn một chút nữa thì Layla hát ra cái bài hơn. Thật sự Hoàng My hôm nay trình diễn rất hay, tôi đã khuyên là mình đổi từng đoạn một thì em làm rất tốt. Em là người can đảm, em dám chọn bài này để hát chung với Layla. Người chiến thắng trong vòng này là Layla”. Quyết định của huấn luyện viên Tuấn Ngọc khiến Hoàng My phải ngậm ngùi rời khỏi chương trình trong sự tiếc nuối của khán giả.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu là tiết mục cuối cùng đến từ team Thanh Hà với phần dự thi của Diệu Ngọc Bích Trâm và nhóm Dominix. Cả hai cùng đối đầu với nhau trong liên khúc gồm hai nhạc phẩm nổi tiếng: Sợ yêu và Yêu như ngày yêu cuối.

Màn song đấu đã mang đến cho người nghe những cảm xúc rất riêng, các huấn luyện viên đều đắm chìm trong không gian âm nhạc hơn là một cuộc chiến và tiết mục còn nhận được tràng vỗ tay từ khán giả.

Ảnh: BTC Việc lựa chọn Bích Trâm song đấu với Dominix của Thanh Hà khiến khán giả khó hiểu

Huấn luyện viên Thanh Hà nhận xét: “Thật sự Hà rất khổ tâm từ việc chọn ca khúc, rồi tính tông nhạc làm sao để tốt cho cả hai. Dominix làm chị ngạc nhiên, chị cảm giác như hôm nay cái lửa khán giả dành cho tụi em và quyết tâm đã làm bốn em hát rất tốt hôm nay. Chị rất tự hào vì các em đã chọn chị vào đội của Thanh hà. Riêng về Bích Trâm, ngay từ đầu chị chặn và chị muốn "cướp" em ngay vì rất thích chất giọng của em. Đoạn đầu thì em hát rất hay nhưng về sau em bị mất đi sự tự tin, em chỉ sử dụng được nửa phần công lực của em thôi đúng không? Hơi tiếc điều đấy, tuy nhiên chị vẫn rất hài lòng".

Ảnh: BTC Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc bấm nút "cứu" Bích Trâm khiến khán giả phấn khích vỗ tay

Sau khi huấn luyện viên Thanh Hà công bố dành sự đi tiếp cho nhóm nhạc nam Dominix, ngay lập tức, Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc bấm nút cứu, nhưng chuyện chưa dừng tại đó. Quyền cứu trở thành quyền cướp bởi Thanh Hà mời Bích Trâm vào ngồi ghế chờ (thay cho Hoài Vũ ngồi trước đó).

Lúc này Bích Trâm đứng giữa ba sự lựa chọn: an toàn về với đội của Tuấn Ngọc hoặc Tuấn Hưng hoặc sẽ tiến đến căn phòng Last Choice để ngồi vào ghế chờ. Bích Trâm lựa chọn việc ở lại với team Thanh Hà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nguyễn Hoài Vũ phải rời khỏi chương trình. Ảnh: BTC Chàng trai hát rock Hoài Vũ được nhận xét là một nhân tố khác biệt của team Thanh Hà đã bị loại Cách làm của Thanh Hà khiến khán giả bức xúc và gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng cô tham lam thay vì nghĩ đến tương lai của thí sinh. "Thật sự rất tức huấn luyện viên Thanh Hà, quá tham lam và không quan tâm đến thí sinh của mình. Vòng đối đầu rất khắc nghiệt, chị còn cư xử như thế. Giọng các bạn nam khủng, về đội Thanh Hà bị loại một cách vô lý, không công bằng. Sự lựa chọn ban đầu của các bạn quá sai lầm. Thay vì để Hoài Vũ ở đó và cho Trâm qua team Tuấn Hưng hoặc Tuấn Ngọc thì hay hơn", khán giả bình luận.

"Nghe như Trâm hát cùng nhóm bè vậy. Ghép cặp giọng mạnh của team mình đấu nhau. Khó hiểu chị Hà quá. Lựa chọn của Trâm cũng khó hiểu thật. Đáng nhẽ nên chọn vào team chú Ngọc để chắc xuất đi tiếp", một khán giả khác đưa ra ý kiến.