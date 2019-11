Thanh Hằng hóa nữ hoàng trong thiết kế của Vũ Ngọc và Son

Thanh Hằng hóa thành quân cờ - hậu, với thần thái nữ hoàng. Cô diện thiết kế sequin quý phái, gợi cảm với cắt cúp phóng khoáng, tăng thêm quyền lực cho nàng hậu của bàn cờ vua

Cùng với đó là dàn mẫu nam hàng đầu hiện nay như: Long Lê, Dương Mạc Anh Quân, Trần Trung, Đăng Khánh, Hữu Long, Mạc Trung Kiên, Lương Gia Huy, Công Phát, Thanh Duy, Mạnh Lân. Tất cả đều diện vét cổ điển, măng tô, áo oversize đầy sắc màu họa tiết thu đông rực rỡ.

Nữ quyền được tôn vinh qua bộ hình đầy ấn tượng của Vũ Ngọc và Son

Họa tiết hoa hồng được khai thác nhiều sắc màu rực rỡ với kích thước to bản. Hoa hồng được làm thủ công tinh xảo bằng chất liệu sequin kết hợp hiệu ứng 3D vô cùng ấn tượng.

Các chất liệu gấm, bố, sequin… được hai nhà mốt khai thác phong phú đa dạng trong bộ sưu tập lần này.

Là hai NTK đồng hành cùng nhau trong công cuộc tạo ra những thiết kế đơn giản, sang trọng, thể hiện cái nhìn cá nhân, Vũ Ngọc (Ngọc Tú) và Son (Trường Tùng) dần dà đã tạo được tên tuổi trong lòng những người yêu thời trang nói riêng và làng mốt Việt nói chung.

Thanh Hằng biến hóa trong bộ ảnh

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son cho biết cảm hứng để thực hiện bộ hình ấn tượng cho show diễn thu đông bắt nguồn từ câu chuyện bộ cờ vua huyền thoại với hình ảnh các quân cờ đầy mê hoặc và hình ảnh chiến thắng đầy tự tin của quân hậu như đưa ra thông điệp mỗi một phụ nữ đều là nữ hoàng của chính mình, sống tự tin, khát vọng và chiến thắng bản thân mình trong mọi hoàn cảnh.

NTK Vũ Ngọc (Ngọc Tú - giữa, bên trái) và Son (Trường Tùng - giữa, bên phải) chụp lưu niệm với các người mẫu thể hiện thiết kế của mình lần này

“Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng là một nữ hoàng và cuộc đời họ chính là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất, chúng tôi sẽ giới thiệu các thiết kế mới nhất trong show diễn thu đông tại khách sạn 6 sao bậc nhất Việt Nam - The Reverie Saigon” , Vũ Ngọc và Son nói.

Vũ Ngọc và Son lăng xê họa tiết cờ vua

68 mẫu thiết kế mới nhất trong show Thu Đông 2019 Hoàng hoa - Queen of love của Vũ Ngọc và Son mà Thanh Hằng vừa chụp bộ ảnh sẽ được trình diễn vào lúc 15 giờ ngày 25.11 tại The Reverie - TP.HCM với sự góp mặt của 40 người mẫu nam, nữ nổi tiếng hiện nay, cùng 50 khách mời VIP như: Thanh Lam, Giáng My, Hoàng Yến, Hà Kiều Anh...