Thanh Hằng làm giám khảo, tìm kiếm cô gái kế nhiệm H'Hen Niê

Mới đây, trên Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam), ban tổ chức chính thức công bố hai giám khảo của cuộc thi năm nay. Theo đó, siêu mẫu Thanh Hằng và nhà thiết kế Nguyễn Công Trí sẽ ngồi ghế nóng cùng bà Võ Thị Xuân Trang tìm kiếm cô gái kế vị H'Hen Niê. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong nước.

Về phía Thanh Hằng, cô cho biết đây là cuộc thi đề cao vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ. Bản thân cô cũng đánh giá cao sự tự tin, bản lĩnh của thí sinh và đặt kỳ vọng sẽ tìm kiếm được một gương mặt ấn tượng, dám nghĩ, dám làm và dám khác biệt. Trên trang cá nhân, cô viết: “Năm 26 tuổi nhận được lời mời thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới , nhưng nhiều lý do thời điểm đó nên không tham gia. Cách đây 2 năm, với lời mời khác là trở thành thành viên ban giám khảo, việc đè việc và cũng có những lý do. Và bây giờ, chẳng lẽ vẫn còn lý do. Đúng, nhưng cuối cùng cũng sắp xếp được. Hi vọng những ngày sắp đến sẽ là những ngày vui".