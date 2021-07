Thành Long, Vương Gia Vệ nói gì về huyền thoại Lý Tiểu Long?

Đạo diễn Quentin Tarantino vừa gây tranh cãi khi xuất hiện trong chương trình The Joe Rogan Experience. Ông nhắc lại một phát ngôn trong quá khứ của mình, khẳng định huyền thoại Lý Tiểu Long là người kiêu ngạo, xem thường diễn viên đóng thế.

Trước đó vào năm 2019, bộ phim Once Upon a Time... in Hollywood (tạm dịch: Chuyện ngày xưa... ở Hollywood) của Quentin Tarantino bị chỉ trích vì khắc hoạ hình tượng Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) hung hăng trên trường quay, chê bai võ sĩ nổi tiếng Muhammad Ali, song lại tỏ ra "lép vế" trước một diễn viên đóng thế là nhân vật Cliff Booth ( Brad Pitt đóng).

Cảnh phim nhân vật Lý Tiểu Long (phải) thách đấu với một diễn viên đóng thế trong Once Upon a Time... in Hollywood ẢNH: SONY

Một số ý kiến phản đối "quái kiệt" Quentin Tarantino. Con gái Lý Tiểu Long là Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) lên tiếng bảo vệ cha, theo The Hollywood Reporter. Tác giả Matthew Polly (người chấp bút cho cuốn tiểu sử Bruce Lee: A Life thuật lại cuộc đời Lý Tiểu Long) cho biết phân đoạn trong phim Once Upon a Time... in Hollywood không chính xác về nhiều mặt.

"Ngoài đời, Lý Tiểu Long thật sự tôn kính Muhammad Ali. Vì vậy, cảnh phim nhân vật Lý Tiểu Long nói sẽ đánh bại Muhammad Ali và thách đấu với nhân vật Cliff Booth không những không chính xác, mà còn biến Lý Tiểu Long thành kẻ thô bạo, thiếu tôn trọng người khác", Matthew Polly nói với tờ Esquire.

Matthew Polly nói thêm, Lý Tiểu Long không khơi mào cho cuộc chiến nào. Nhiều người tìm đến ngôi sao võ thuật Hồng Kông để thách đấu trước, nhưng đều chịu thất bại. Theo Matthew Polly, Lý Tiểu Long trên thực tế rất quan tâm đến cộng sự xung quanh, đặc biệt là diễn viên đóng thế, hoàn toàn khác với nội dung miêu tả trong phim.

Once Upon a Time... in Hollywood cho nhân vật Lý Tiểu Long thua cuộc. Tài tử Trong một cuộc trò chuyện vào năm 2019, chuyên gia điều phối cảnh hành động Robert Alonzo tiết lộ với Huff Post rằng kịch bản ban đầu củacho nhân vật Lý Tiểu Long thua cuộc. Tài tử Brad Pitt cùng một số thành viên khác của đoàn phim phản đối ý tưởng này. Trong bản phát hành chính thức, phân đoạn đã được sửa lại bằng cách cho trận đấu dừng lại ở hiệp thứ hai.

Lý Tiểu Long (trái) và Thành Long trong một cảnh quay của phim Enter the Dragon (Long tranh hổ đấu, 1973) ẢNH: IMDB

Trong quá khứ, nhiều đạo diễn và diễn viên nổi tiếng trong ngành sản xuất phim võ thuật cũng dành lời khen ngợi Lý Tiểu Long , theo SCMP.

Trong hồi ký, đạo diễn Trương Triệt cho rằng Lý Tiểu Long trở nên phi thường vì không bó hẹp bản thân trong trường phái, phong cách nào. Nhà làm phim Từ Khắc thì ấn tượng với những cú đá tốc độ, mạnh mẽ và đầy mới mẻ của huyền thoại võ thuật. Trong khi đó, đạo diễn Vương Gia Vệ nhận xét: "Lý Tiểu Long rất độc đáo. Anh ấy xuất hiện đúng thời điểm, với một tài năng xuất chúng".