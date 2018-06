Thành phố ánh sáng

Justin Bier “dọn nhà” sang nước Anh Ảnh: Mailonline Mới đây, cư dân phía bắc London (Anh) vô cùng ngạc nhiên khi thấy hàng xóm của mình là ngôi sao nhạc pop Justine Bier đi dạo, chạy bộ trên phố. Theo Mailonline, ca sĩ What do you mean đã thuê 1 căn biệt thự tại London và có ý định cư lâu dài tại đây, nhưng vẫn di chuyển song song giữa Anh và Mỹ. Ngôi nhà mới của Justine được thuê với giá 132.000 USD/tháng (khoảng hơn 3 tỉ đồng). Biệt thự xây dựng trên khu đất rộng 1 ha, theo phong cách cổ điển. Bên trong nhà còn có bể bơi, khuôn viên vườn rộng và sân tennis... Nhiều chuyên gia bất động sản cho hay, gom phí thuê căn biệt thự này khoảng 2 tháng là đủ tiền để mua 1 căn nhà ở đây rồi. The Weekend tái hợp với Bella Hadid Ảnh: Pinterest Chia tay từ năm 2016, tuy nhiên mới đây, cánh Paparazi đã chụp được ảnh The Weekend hôn Bella Haddid tại một bữa tiệc tối tại Liên hoan phim Cannes 2018. Đây có lẽ là lần công khai đầu tiên của cả hai. Trước đó, nhiều lần tin đồn tái hợp rộ lên nhưng đều bị phủ nhận. The Weekend và Bella Haddi cũng có quá khứ hợp tan - tan hợp nhiều lần. Cặp đôi chính thức yêu nhau từ năm 2015 đã nói lời chia tay vào tháng 12 cùng năm. Sau cả hai sánh đôi trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy tháng 2.2016 nhưng cuối năm 2016 lại tan vỡ tiếp. Thiên An