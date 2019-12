Tôi đi vào cuối năm 2002, lúc ấy đang là mùa đông ở miền Bắc, chả thế mà thay đổi đầu tiên khi tiến sâu vào phía nam tôi cảm nhận được, chính là những lần tôi trút bỏ dần chiếc áo khoác dày, chiếc áo len dài tay hay chiếc khăn lụa dài quấn tận mấy vòng cổ. Tôi nhoài người qua ô cửa sổ toa tàu, đón nhận luồng ánh sáng chói chang của miền nhiệt đới...

Điểm dừng chân cuối ập vào tôi một sự náo nhiệt khôn cùng, thứ ngữ âm Nam bộ đặc sệt xung quanh khiến tôi bị say đắm bởi nó. Ngày còn học trong trường, tôi cũng có ba người bạn nói giọng Nam, họ đến từ Tây nguyên, nhưng phương ngữ của họ cũng khiến tôi thích thú và cứ yêu cầu họ nói đi nói lại để được nghe cái âm thanh mềm mại ấy. Tôi không biết rằng có ngày cái giọng rặt Bắc, rõ ràng khúc chiết nhưng nặng chình chịch của mình, lại biến đổi dần thành một thứ giọng lơ lớ bởi sự pha trộn ngữ âm vùng miền, từ ngữ thông dụng tôi xài hằng ngày cũng là vốn từ của người Nam, bạn bè ngoài Bắc cứ sau mỗi lần gọi điện chuyện trò lại buông một câu “mày nói giọng Nam rồi đấy!”.

Lúc mới đến, tôi dành nhiều thời gian để ngược xuôi phố xá với tấm bản đồ trên tay, tôi thường bị lạc một cách ngớ ngẩn vì hay tò mò xông pha vào những con hẻm ngang dọc bất thần hiện ra trên đường đi. Những con hẻm Sài Gòn thì vừa dài, vừa quanh co uốn lượn, vừa chằng chịt nối thông từ phố này qua phố khác, quận này sang quận kia, và tôi phải mày mò mãi mới định vị được chỗ của mình, không biết đó là do tôi kém về bản đồ địa lý, hay do đường phố Sài Gòn vốn dĩ đã rối như tơ vò, cuối cùng tôi thôi không khám phá nữa vì thấy đi mãi cũng chẳng hết được. Sau mười mấy năm sống ở đất Sài Gòn, tôi nhận ra mình chủ yếu chỉ đi quanh, biết quanh mấy quận có liên quan đến chỗ ở và công việc của mình, đó là Tân Bình, Gò Vấp, quận 1, quận 3, quận 5, thảng mới ghé Phú Nhuận, Thủ Đức hay quận 7, nên đi lần nào cũng phải dò dẫm hỏi đường như người mới đến Sài Gòn.