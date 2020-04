'Thanos' Josh Brolin xin lỗi vì không tuân thủ quy định giãn cách xã hội

Josh James Brolin sinh ngày 12.2.1968 là nam diễn viên người Mỹ. Tài tử 52 tuổi có một gia tài điện ảnh đáng ngưỡng mộ khi tham gia vào loạt phim nổi tiếng bao gồm No country for old men, Men in black 3, Hail, Caesar!...Vai diễn Thanos trong Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) đã mang lại danh tiếng trên toàn cầu cho Josh Brolin với lượng fan hùng hậu.