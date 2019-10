'Tháp tùng' Khổng Tú Quỳnh, Kelbin Lei bất ngờ lên tạp chí 'Vogue'

Như thường lệ, tại mỗi tuần lễ thời trang bên cạnh các bộ sưu tập đến từ những nhà thiết kế danh tiếng, phần xuất hiện của các tín đồ thời trang luôn nhận được sự chú ý đặc biệt. Tại tuần lễ thời trang Xuân 2020, hai cái tên đến từ Việt Nam nhận được rất nhiều sự chú ý là Kelbin và Khổng Tú Quỳnh.

Lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau tại sự kiện thời trang danh giá của châu Á nhưng ngay lập tức, cả hai đã trở thành tâm điểm sự chú ý. Hầu hết, mỗi lần xuất hiện cả hai đều được đông đảo phóng viên quốc tế săn đón và dành cho nhiều shoot hình ấn tượng. Đặc biệt hơn, cả hai luôn xuất hiện với những trang phục ton-sur-ton do chính Kelbin lên ý tưởng.

Mới đây nhất, trong lần xuất hiện tiếp theo cả hai đã lọt vào ống kính phóng viên. Lần này, trang phục kết hợp giữa hai tông màu trắng, nude dù đơn giản nhưng rất cá tính. Trong khi Khổng Tú Quỳnh chọn đầm cổ cao ôm sát tôn vóc dáng nuột nà cùng với áo choàng dài cá tính, kết hợp với boot trắng cổ thấp thì bộ trang phục cùng tông màu của Kelbin cũng gây ấn tượng không kém. Kết hợp giữa quần tây ống thụng với điểm nhấn là áo khoác có phần tay lông thú và túi xách cầm tay cùng tông màu, Kelbin vẫn giữ vẻ thanh lịch mà không kém phần cá tính. Trước ống kính, những sải bước đầy tự tin của cả hai đã tạo nên những shoot hình bắt mắt.

Đặc biệt, theo tổng kết của tạp chí thời trang danh tiếng Vouge với chủ đề The Best Street Style From Seoul Fashion Week Spring 2020/Những trang phục street style từ tuần thời trang Seoul Xuân 2020, hình ảnh của Kelbin đã được bình chọn khá cao. Mẫu trang phục này là 1 trong số 40 bộ đồ được tạp chí hàng đầu thế giới này bình chọn.