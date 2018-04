Thắt chặt an ninh các đêm nhạc miền Tây sau sự cố 'Phi Nhung đền tiền'

Trước đó, đêm nhạc mang chủ đề Hương phù sa nằm trong chuỗi chương trình Ba khía giao duyên tổ chức miễn phí tại 12 tỉnh miền Tây kết hợp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó đã bất ngờ gặp sự cố khi diễn ra tại huyện Cờ Đỏ,TP. Cần Thơ hôm 17.3.

Một khán giả đã chạy lên sân khấu giành micro nói bị kẻ gian lấy trộm 1 lượng vàng khi ngồi xem bên dưới và đòi BTC phải bồi thường vì cho rằng chương trình phải có lực lượng công an và bảo vệ giữ gìn an ninh cho khán giả. Để tiếp tục đêm diễn, ca sĩ Phi Nhung đã tự nguyện đưa 10 triệu đồng cho người phụ nữ này.

Phản hồi về sự cố vừa qua, đại diện BTC cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức chuỗi chương trình này đến nay đã là mùa thứ tư với gần 400 đêm nhạc nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp sự cố hi hữu như vậy. Để đảm bảo an toàn cho khán giả và ca sĩ, công tác an ninh cho các đêm diễn còn lại ngay lập tức đã được tăng cường".

Phía BTC cho biết sau sự cố, để người dân an tâm thưởng thức đêm nhạc, họ đã tăng cường gấp đôi lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an ninh tại các chương trình còn lại tại các địa phương như Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau... "Bên cạnh đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, MC sẽ liên tục nhắc nhở khán giả nâng cao cảnh giác, bảo quản tư trang của mình, cũng như phối hợp thông báo BTC khi phát hiện các đối tượng tình nghi", đại diện BTC chia sẻ.

Về phía ca sĩ Phi Nhung, cô cũng cho biết đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này sau mấy chục năm đi hát. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối chia sẻ thêm về sự cố này và cho biết vẫn sẽ tham gia các đêm nhạc tiếp theo để đáp lại tình cảm của khán giả miền Tây.