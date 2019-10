‘Thất sơn tâm linh' chính thức phát hành tại Campuchia và Malaysia

Sau khi ra mắt ngày 8.10, Thất sơn tâm linh đang là dự án điện ảnh nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bộ phim mang màu sắc kinh dị tạo được những kỷ lục khi vừa mới trình làng. Không dừng lại ở đó, ê-kíp phim vừa nhận được thêm tin vui mới. Cụ thể, phim đã đạt được thỏa thuận phát hành chính thức tại hai thị trường là Malaysia và Campuchia. Ngoài ra, dự án kinh dị này cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ 3 thị trường Thái Lan, Singapore, Lào.

Thất sơn tâm linh cũng là phim Việt Nam đầu tiên có thời gian phát hành tại quốc tế khá sát với thị trường trong nước. Tại Malaysia, phim sẽ do GSC phát hành, chính thức ra rạp vào ngày 17.10. Đây là đơn vị phát hành quốc tế có tiếng trong khu vực Đông Nam Á, là đối tác mang các "bom tấn" như Bad Genius, The Promise, Friendzone, Train To Busan... phát hành tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, việc Thất sơn tâm linh được đơn vị này đồng ý nhận phát hành đã cho thấy khả năng lớn của dự án tại thị trường quốc tế.

Màu sắc kinh dị là yếu tố giúp phim nhận được sự quan tâm của mọi người Ảnh: ĐPCC

Tại Campuchia, phim do WML phát hành với tên gọi Kumanthong. Đây là đơn vị phát hành mạnh nhất Campuchia đang phát hành chính cho các hãng lớn như Universal Studios, Paramount Pictures Corporation, 20th Century Fox… với hơn 90 phim 1 năm. Dự kiến phim sẽ được ra mắt vào tháng 12.

Thất sơn tâm linh là dự án được lập từ năm 2014, đến năm 2017 mới chính thức được đưa vào sản xuất. Phim dựa trên một câu chuyện có thật gây chấn động Việt Nam, kể về gã thầy lang sát nhân tên Huỳnh. Với tướng mạo hiền từ, thường xuyên chữa bệnh mà không lấy tiền, hắn tạo được lòng tin của người dân. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh một người thầy thuốc tận tình là một tên sát nhân với nhiều âm mưu rùng rợn.

Tại thị trường trong nước, phim cán mốc 6,8 tỉ đồng sau 5 tiếng ra mắt. Với thành tích này, bộ phim dựa trên câu chuyện kể về gã thầy lang sát nhân tên Huỳnh xác lập kỷ lục phim Việt có doanh thu ngày đầu tiên chiếu sớm cao nhất, với 1.200 suất chiếu.