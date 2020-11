Thay diễn viên khi phim bấm máy: Rủi ro lớn cho các nhà làm phim?

Khán giả thế giới không xa lạ gì với những thông tin sa thải, thay thế diễn viên, nhà làm phim trong các dự án lớn trên thế giới. Xét ở góc độ thay thế diễn viên, mới đây, vấn đề này "nóng" lên một lần nữa bởi việc hãng Warner Bros. - "ông lớn" đứng sau thương hiệu phim phù thủy Fantastic Beasts and Where to Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) - quyết định sa thải tài tử Johnny Depp vì nam diễn viên thuộc phe thua cuộc trong trận chiến với vợ cũ là minh tinh Amber Heard

Sau tin sao phim Cướp biển vùng Caribe bị sa thải không lâu, truyền thông tung tin ngôi sao trong loạt phim Hannibal là Mads Mikkelsen được nhắm vào vai của Johnny Depp trong loạt phim Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng.

Điều đáng nói, Johnny Depp chỉ mới xuất hiện ở phần 2 của series phim nhiều phần này (hiện đang thực hiện phần 3) và nhân vật của tài tử chưa để lại quá nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Quyết định của Warner Bros. mới đây đã khiến cho tài tử Jude Law, người cũng đóng trong loạt phim, phải lên tiếng và gọi hành động trên của hãng phim là "không bình thường".

Theo Fox News, khi Warner Bros. ra quyết định cuối cùng, dự án Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 đang quay dang dở và tài tử Johnny Depp đã quay xong nhiều cảnh của mình. Trước đó trên Entertainment Tonight, Jude Law cho biết số phận của các diễn viên phần lớn phụ thuộc vào phía hãng phim.

Nam diễn viên quá cố Richard Harris, sau khi đảm nhận vai Dumbledore trong hai phần phim đầu tiên và qua đời, vai này sau đó được giao lại cho Michael Gambon Ảnh: Warner Bros.

'Con dao hai lưỡi'

Nhìn lại lịch sử điện ảnh , không ít lần khán giả bất ngờ bởi việc hãng phim thay thế diễn viên trong phim, thường với lý do chỉ "người trong cuộc mới hiểu". Chẳng hạn như trước khi nam diễn viên Mark Ruffalo đóng vai người khổng lồ xanh Hulk trong thế giới phim Marvel, vai này đã được giao cho nam nghệ sĩ Edward Norton. Nếu xét về mức độ thành công và nổi tiếng của vai diễn, rõ ràng Mark Ruffalo thành công hơn.

Hay như ở một trường hợp khác là phim Batman Begins, nữ diễn viên Katie Holmes sau khi đóng trong phim này đã bị thay thế bởi nữ nghệ sĩ Maggie Gyllenhaal ở các phần phim sau. Hay như trong loạt phim Harry Potter, vai giáo sư Dumbledore ban đầu do nam diễn viên Richard Harris đóng, nhưng khi ông qua đời, vai diễn được trao lại cho Michael Gambon và loạt phim vẫn thành công vang dội.

Nhân vật Người nhện do nam diễn viên Tom Holland đóng gặt hái thành công vang dội tại phòng vé Ảnh: Disney

Hay cũng có thể điểm qua trường hợp của hãng Sony với nhân vật siêu anh hùng mà hãng đang cố gắng làm mới và kiếm lời: Người nhện . Trước khi khán giả chứng kiến Người nhện do nam diễn viên trẻ Tom Holland đóng và gặt hái nhiều thành công bởi sự lèo lái của đạo diễn Jon Watts, thương hiệu này trước đó đã bị "vắt kiệt" qua diễn xuất của hai tài tử Tobey Maguire (đời đầu) và Andrew Garfield. Thế nhưng loạt phim có Andrew Garfield lại không sinh lời tốt như của Tobey Maguire.

Qua trường hợp của tài tử Johnny Depp và những trường hợp khác, bài học xương máu dành cho các hãng phim (nghe có vẻ to tát) mà tờ The Guardian đúc kết nên, đó là việc thay đổi diễn viên có thể khiến cho studio phải tiêu tốn tài chính , nhân lực nhiều hơn để quay lại một số phân cảnh có diễn viên cũ đã đóng.

Việc Johnny Depp lục đục chuyện đời tư khiến cho nam diễn viên mất vai không phải là chuyện cũ ở Hollywood những năm gần đây và chuyện diễn viên bị thay thế ở lưng chừng dự án vẫn còn sẽ tiếp diễn dài dài. Tờ The Guardian nhận định, việc studio thay thế diễn viên có thể đem đến thành công nhất thời cho loạt phim hay tác phẩm nào đó nhưng về lâu dài, nó tiềm ẩn nguy cơ đi kèm đó là khiến cho toàn bộ nội dung không thống nhất, liền mạch hay nói khác đi là dự án bị "phá hủy" ngay từ bên trong trước khi xuất xưởng.