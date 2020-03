‘The Call of the Wild’ đối mặt nguy cơ thua lỗ

Nguồn tin từ trang Variety, sau gần hai tuần ra mắt (từ 21.2), The Call of the Wild đã thu về hơn 45 triệu USD từ phòng vé ở Mỹ. Tính toàn cầu, phim đạt doanh thu 79 triệu USD (tương đương 1,8 nghìn tỉ đồng). Tuy nhiên nhà sản xuất đã tiêu tốn cho ‘siêu khuyển’ Buck số tiền đầu tư lên đến 125 triệu USD. Do đó, hãng Disney đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ lên đến vài chục triệu USD.

The Call of the Wild là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jack London Ảnh: Disney

Theo nhiều chuyên gia đánh giá, The Call of the Wild muốn bù trừ thua lỗ cho quá trình sản xuất, hoạt động truyền thông quảng cáo thì bộ phim cần phải đạt doanh thu từ 250 - 275 triệu USD mới hòa vốn. Tuy nhiên phía Disney còn có công ty TSG (nhà tài trợ của bộ phim) luôn có phương án hỗ trợ nếu trường hợp doanh thu phòng vé bị thua lỗ.