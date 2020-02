'The Call of the Wild': ‘Siêu khuyển’ Buck được tạo hình chân thật bằng CGI

Trong tác phẩm văn học The Call of the Wild của nhà văn Jack London, Buck là chú chó - nhân vật chính - tạo nên những chuyến phiêu lưu về miền hoang dã, với các câu chuyện cảm động. "Siêu khuyển" Buck là chó giữ trẻ, thuộc dòng lai giữa loài St. Bernard và Scotland. Khi tái hiện tác phẩm điện ảnh , Buck được 20th Century Fox Studio “kỳ công” tạo dựng bằng công nghệ mô phỏng hình ảnh máy tính CGI (Computer Generated Imagery) vô cùng sống động.

Tái hiện những thước phim bản năng hoang dã

CGI được đánh giá là công nghệ hiện đại bậc nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood. Khi ứng dụng vào phim The Call of the Wild giúp tạo hình chó Buck trở nên sinh động như thật từ những chi tiết nhỏ nhất. Kết quả của những cảnh quay thể hiện bản năng của loài hoang dã thì Buck luôn thể hiện như thật 100%.

Harrison Ford và chú khuyển Buck trong phim The Call of the Wild Ảnh: 20th Century Fox Studio

Theo Indiewire, trước khi tính tới phiên bản CGI, nhà sản xuất đã nghĩ đến chuyện tạo chó Buck theo hướng hoạt hình nhưng không khả quan. Đạo diễn kỹ thuật hoạt hình Chris Sanders cho rằng: ‘Không ai không biết đây là một chó hoạt hình, nên chọn cách biểu diễn bằng hình thể người là khả quan nhất’. Ông cho biết thêm, phương án ứng dụng CGI nhà sản xuất phim phải lựa chọn một diễn viên diễn đạt các hành động, biểu cảm loài chó: từ vui vẻ đã thuần hóa, bị đánh đập và ức hiếp trở nên dữ tợn theo bản năng. Sau đó hành động của diễn viên này sẽ mô phỏng thành chuyển động, sắc thái của Buck.

Buck được tạo hình chân thực bằng kỹ thuật CGI Ảnh: 20th Century Fox Studio

Với kinh phí đầu tư hơn 100 triệu USD, The Call of the Wild do Chris Sanders đạo diễn được khán giả đánh giá cao về kỹ thuật và diễn xuất. Cùng sự góp mặt của các diễn viên như Harrison Ford, nữ diễn viên truyền hình da đỏ Cara Gee nhiều dự đoán phim có thể “bùng nổ” phòng vé. Phim được công chiếu tại các cụm rạp từ ngày 21.2.