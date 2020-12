'The Croods: A New Age': Phim hoạt hình thống lĩnh phòng vé với 60,5 triệu USD

Theo các số liệu cập nhật mới nhất trên Box Office Mojo, bộ phim hoạt hình The Croods: A New Age (tựa Việt: Gia đình Crood: Kỷ nguyên mới), phần thứ 2 của The Croods ra mắt năm 2013, tiếp tục thu về đều đặn mỗi ngày trên 1,1 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 4.12 đến ngày 6.12 tại 2.205 rạp ở thị trường Bắc Mỹ . Với mức thu ổn định trên, hiện tổng doanh thu toàn cầu của dự án trên 60,5 triệu USD. Các tạp chí như Variety hay Hollywood Reporter cho biết, nhờ ngày lễ Tạ ơn 26.11 vừa qua, "con cưng" của hãng Universal mới có thể lập được thành tích này. Riêng trong ngày 26.11, tác phẩm thu về trên 2,66 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Vậy là chỉ mới 11 ngày xuất xưởng, The Croods 2 đã làm được một điều đáng nể đó là trở thành phim hoạt hình ăn khách bậc nhất ở Mỹ nói riêng và Bắc Mỹ nói chung thời gian qua. Ở thị trường Bắc Mỹ, phim thu về tổng doanh thu trên 20,3 triệu USD, chiếm 1/3 tổng doanh thu phim. Sở dĩ có thể gọi The Croods 2 đã làm được kỳ tích đáng nể vì những ngày qua, các rạp chiếu phim bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 và tình hình vẫn chưa được cải thiện ở thời điểm hiện tại. Nếu so với phần đầu tiên hay các dự án khác ra rạp cùng thời điểm năm rồi, tác phẩm của đạo diễn Joel Crawford cho thấy được sự "vượt khó" đáng khâm phục.

Phim The Croods: A New Age chứa đựng nhiều tiếng cười sảng khoái khi tiếp tục khai thác tình cảm gia đình bên trong chuyến phiêu lưu của người tiền sử Ảnh: Universal

Phần đầu tiên do hai đạo diễn Kirk DeMicco và Chris Sanders chỉ đạo, ra mắt hồi cuối tháng 3.2013, và chỉ trong vòng hai tuần đầu tiên "chinh chiến" ở 4.046 rạp chiếu đã thu về tổng số tiền trên 89 triệu USD. Một năm trước, cũng cùng thời điểm mà The Croods: A New Age đang "gây bão" phòng vé hiện tại, phim Frozen II thu về trên 35,2 triệu USD từ 4.348 rạp chiếu, còn phim Knives Out thì thu về trên 14 triệu USD. Cũng cùng thời điểm nhưng qua các số liệu, có thể thấy số lượng rạp năm nay bị cắt giảm phân nửa.