'The Face' Thái Lan gây tranh cãi vì chọn thí sinh mùa trước làm huấn luyện viên

Mới đây, ban tổ chức The Face Thái Lan chính thức công bố dàn huấn luyện viên ngồi ghế nóng. Trái với kỳ vọng của người hâm mộ, những gương mặt đình đám từng làm nên thành công của chương trình ở những mùa trước như Lukkade Metinee, Bee Namthip, Marsha Wattanapanit… không tham gia show năm nay. Thay vào đó, The Face Thái Lan có cuộc “thay máu” với những gương mặt mới như Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2017 Maria Lynn Ehren, người mẫu Toni Rakkaen và hai cựu thí sinh Gina Virahya, Bank Sangnimnuan.

Ảnh: Fanpage The Face Thailand Bank Sangnimnuan là gương mặt khá mới trong làng mốt Thái. Anh sở hữu chiều cao 1,89m từng vào Top 15 The Face phiên bản nam hai năm trước. Cộng đồng mạng cho rằng học trò của Moo Asava không đủ tư cách làm huấn luyện viên vì hoạt động mờ nhạt trên thị trường giải trí

Ảnh: Instagram NV Gina sở hữu chiều cao 1,74m, là quán quân The Face Thái Lan 2018. Nhiều khán giả cho rằng chiếc ghế nóng mà học trò Lukkade đảm nhận không phù hợp so với cô

Lập tức, thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả không hài lòng về dàn huấn luyện viên năm nay. Trong đó, sự xuất hiện của hai gương mặt trẻ Gina và Bank đã tạo làn sóng tranh cãi lớn. Người hâm mộ show truyền hình thực tế này cho rằng với tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ, cả hai rất khó để có thể đảm nhận vai trò dẫn dắt và truyền đạt kinh nghiệm cho thí sinh.

Nếu như Gina còn có thành tích quán quân The Face phiên bản All Stars thì Bank thậm chí còn chưa vào Top 10 The Fac mùa đầu tiên. Trên Fanpage chính thức của chương trình, một khán giả bình luận: “Không thể tìm thấy một người tốt hơn trong ngành công nghiệp người mẫu? Sao lại để một đứa trẻ đi làm huấn luyện viên?”. Trong khi đó, tài khoản khác viết: “Anh ta nhạt nhòa đến mức tôi không biết anh ta là một người mẫu. Nếu tôi là một thí sinh, tôi sẽ không chọn về đội của anh ta”. “Tôi không xúc phạm Bank, nhưng anh ấy sẽ làm gì để dạy các thí sinh trong khi yêu cầu cuộc thi còn vượt quá khả năng của anh ấy. The Face Thái Lan đang bước vào thời kỳ đen tối”, một khán giả nhận định.

Ảnh: Instagram NV Maria Lynn Ehren là đại diện của Thái Lan tại Miss Universe 2017 và vào top 5 chung cuộc. Trước khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho chương trình truyền hình thực tế ăn khách tại xứ sở chùa vàng, mỹ nhân gốc Thụy Điển từng được mời làm giám khảo một tập của Asia's Next Top Model 2018

Ảnh: Instagram NV Toni Rakkaen nổi tiếng với những chiêu trò tại The Face Thái Lan 2018 phiên bản dành cho nam. Anh hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên tại xứ sở chùa vàng

Không riêng gì cặp Gina - Bank, sự xuất hiện của hai huấn luyện viên còn lại cũng gây nhiều tranh cãi. Mặc dù Miss Universe Thailand 2017 được khán giả yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, từng xuất hiện trong nhiều show diễn thời trang trong nước nhưng so với dàn huấn luyện viên kỳ cựu trước đây, Maria Lynn Ehren vẫn chưa đủ năng lực để đảm nhận vị trí quan trọng này. Trong khi đó, Toni Rakkaen dù từng có kinh nghiệm làm huấn luyện viên tại The Face Thái phiên bản dành cho nam nhưng anh lại khiến khán giả nhớ đến nhiều bởi các chiêu trò chứ không phải vì khả năng huấn luyện.

Ảnh: Instagram NV Khán giả không đồng tình việc ban tổ chức lựa chọn gương mặt trẻ làm huấn luyện viên The Face Thái Lan

Khán giả Việt Nam cũng không hài lòng về dàn huấn luyện viên góp mặt trong chương trình The Face Thái Lan 2019. Nhiều người cho rằng chương trình truyền hình thực tế này đang đi vào lối mòn giống như ở Việt Nam khi mời những gương mặt trẻ ngồi ghế nóng. Còn nhớ trong hai mùa The Face Vietnam, sự xuất hiện của Phạm Hương, Lan Khuê (mùa 1), Hoàng Thùy, Minh Tú (mùa 2) cũng gặp không ít tranh cãi của khán giả.