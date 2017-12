The Face Vietnam là một chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ The Face của Mỹ do siêu mẫu đinh đám thế giới Naomi Campbell sáng lập vào năm 2013 và làm host chương trình. Ngay lập tức The Face trở thành một “hiện tượng” và là một trong những chương trình ăn khách nhất tại Mỹ.

Sau thành công của mùa đầu tiên, The Face được các quốc gia khác mua bản quyền vả sản xuất trên sóng truyền hình như: Úc, Anh, Thái Lan…

The Face được công ty Cát Tiên Sa mua bản quyền và thực hiện hai mùa giải tại Việt Nam. Tuy nhiên The Face Vietnam 2018 lại do Multimedia sản xuất. Trước đó đơn vị này đã sản xuất nhiều chương trình thời trang như: 8 mùa Vietnam’s Next Top Model, 3 mùa Project Runway Vietnam và 6 mùa Vietnam International Fashion Week. Từ đó đã tạo ra các tên tuổi, thế hệ người mẫu như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Lê Thúy, Kha Mỹ Vân, Chà Mi,… tỏa sáng tại các sàn diễn trong nước, quốc tế và phát hiện các nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, Nguyễn Tiến Truyển…

