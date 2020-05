'Thế giới hôn nhân', 'Quân vương bất diệt' bị 'sờ gáy' vì cảnh nóng và bạo lực

Hai tác phẩm truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện nay là Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) và Quân vương bất diệt ( The King : Eternal Monarch) đều bị các cơ quan xét duyệt truyền hình Hàn Quốc “thăm hỏi” vì có những cảnh phim bị khán giả chỉ trích.