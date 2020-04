‘Thế giới hôn nhân’ và ‘Quân vương bất diệt’ có yếu tố coi thường phụ nữ?

Đang có rating khủng (lượng người xem trung bình) và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả trong lẫn ngoài nước, nhưng Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) những tập gần đây cũng liên tục bị phàn nàn bởi có những tình tiết bị cho là nhạy cảm. Điển hình nhất là phân đoạn một nữ nhân viên phục vụ nhà hàng dễ dàng chấp nhận làm người tình của Son Je Hyuk (Kim Young Min) vì biết anh giàu sang, bất chấp hiểu rõ anh đã có vợ Go Ye Rim (Park Sun Young).