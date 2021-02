'The Little Things' dẫn đầu doanh thu phòng vé dù phát song song trên HBO Max

The Little Things ra rạp từ ngày 29.1, do John Lee Hancock đạo diễn, xoay quanh hai cảnh sát cố gắng truy bắt một kẻ giết người hàng loạt. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Chris Bauer, Tiffany Gonzalez, Natalie Morales… cũng được chiếu trực tuyến trên HBO Max với mức phí mỗi tháng chưa bằng một vé xem phim ở một số vùng ở Mỹ. The Little Things là một trong 17 phim của Warner Bros. công chiếu đồng thời tại các rạp chiếu phim và trên dịch vụ phát trực tuyến HBO Max.

Ba ngôi sao từng đoạt Oscar trên poster phim ẢNH: IMDB

So với trước kia, doanh thu phòng vé tuần đầu ra rạp của The Little Things sẽ bị gọi là thảm họa. Nhưng giờ thì phim thực sự được xếp hạng là một trong những tác phẩm “ăn nên làm ra” vào cuối tuần thời đại dịch Covid-19 . HBO Max không báo cáo có bao nhiêu người xem trực tuyến The Little Things. Tuy nhiên, Warner Bros. và công ty mẹ WarnerMedia cho biết bộ phim “ngay lập tức vươn lên vị trí số 1” trên HBO Max.

“Chúng tôi hoàn toàn vui mừng trước cách Warner Bros. đang làm với The Little Things trên HBO Max. Phim vọt lên vị trí số một. Sau thành công đột phá của Wonder Woman 1984 trên HBO Max, The Little Things cho thấy sự mong chờ của khán giả đối với những bộ phim chất lượng cao”, Tổng giám đốc HBO Max Andy Forssell nhận định.

Ở thị trường nước ngoài, The Little Things thu về 2,8 triệu USD từ 18 quốc gia khi ra rạp. Đây là phim hành động đạt doanh thu cao nhất ở Nga với 1,1 triệu USD, tiếp theo là Ả Rập Xê Út với 871.000 USD.

Đầu tháng 1.2021, MGM đã dời lịch chiếu phần tiếp theo của James Bond là No Time to Die từ tháng 4 đến tháng 10. Điều đó đã khiến các hãng phim đối thủ một lần nữa thúc đẩy các bộ phim của họ ra rạp vào đầu năm 2021, chẳng hạn như Morbius, Ghostbusters Afterlife, Cinderella, A Quiet Place Part II.... Nhiều người dự đoán rằng Universal sẽ tung phần 9 Fast & Furious vào ngày 28.5 và Disney có thể ra mắt Black Widow vào ngày 7.5.

Denzel Washington và Tiffany Gonzalez trong phim The Little Things ẢNH: IMDB

Tính đến cuối tháng 1.2021, khoảng 65% rạp ở Bắc Mỹ vẫn đóng cửa và những rạp mở cửa trở lại hoạt động với công suất hạn chế. Có vẻ như việc đàm phán mở lại hệ thống rạp ở các thị trường lớn như New York và Los Angeles đã bị phớt lờ vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Việc triển khai vắc-xin Covid-19 chưa rộng khắp, kết hợp với các chủng virus mới bùng phát càng làm nền công nghiệp điện ảnh thêm khó khăn.

Các nhà phân tích doanh thu phòng vé dự đoán hoạt động kinh doanh rạp chiếu sẽ trở lại bình thường vào năm 2022. David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nói rằng mốc thời gian này dựa trên “nhu cầu về phim chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp để giải trí”. Ông David A.Gross cho rằng: “Quá trình tiêm chủng sẽ diễn ra trong suốt mùa xuân 2021 khi các nút thắt về nguồn cung cấp được tháo gỡ. Chính phủ Mỹ sẽ chi bất cứ thứ gì cần thiết để chiến dịch tiêm chủng thành công, bao gồm cả việc khắc phục các biến thể Covid-19 mới”.

The Croods: A New Age của Universal và DreamWorks Animation thu về 1,84 triệu USD trong tuần thứ 10 công chiếu ở rạp, giữ vị trí thứ hai. Doanh thu bán vé phim này tăng 2% so với cuối tuần trước. Tổng cộng phim kiếm được 43,9 triệu USD ở Bắc Mỹ. Ở nước ngoài, phần tiếp theo của The Croods đã thu thêm 1,3 triệu USD, đưa phim vượt qua mốc 100 triệu USD với tổng doanh thu toàn cầu là 144,38 triệu USD.

The Little Things gây được sự chú ý của nhiều khán giả nhờ sự xuất hiện của dàn diễn viên nổi tiếng. Denzel Washington, Rami Malek và Jared Leto - ba diễn viên chính đều chiến thắng giải Oscar danh giá ở hạng mục diễn xuất. Vì vậy không gì ngạc nhiên khi phim được khán giả đón nhận.