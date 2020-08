'The New Mutants' có doanh thu khả quan giữa mùa dịch

Phim The New Mutants (tựa Việt: Dị nhân thế hệ mới) của hãng Disney/20th Century vừa chiếu những suất đầu tiên hôm 27.8 ở thị trường Bắc Mỹ và thu về 750.000 USD chỉ trong một đêm. Một ngày sau đó, doanh thu của phim tăng vọt lên con số trên 3,1 triệu USD từ 2.412 rạp chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Josh Boone được Disney kỳ vọng sẽ có doanh thu vào hai ngày cuối tuần đạt từ 7 - 10 triệu USD. Đây là một trong những dự án đầu tiên ra rạp sau 5 tháng liền thị trường phim ảnh Mỹ “đóng băng” do đại dịch Covid-19

The New Mutants kể về một nhóm siêu anh hùng trẻ tuổi là Rahne (Maisie Williams đóng), Illyana (Anya Taylor-Joy), Sam (Charlie Heaton)... ra sức chiến đấu để tự bảo vệ mạng sống của họ. Đây là phần phim cuối cùng của loạt phim siêu anh hùng X-Men. Các nhân vật trong phim được chuyển thể từ truyện tranh Marvel. Phim tiêu tốn 80 triệu USD, khoản kinh phí khá khiêm tốn đối với một tác phẩm siêu anh hùng của Disney.

Phim Bill & Ted face the music có kinh phí sản xuất khiêm tốn chỉ 25 triệu USD Ảnh: URA

Theo số liệu từ Deadline, The New Mutants xuất xưởng trong tình hình chỉ 62% trên tổng số rạp chiếu ở khu vực Bắc Mỹ mở cửa. Riêng thị trường Mỹ, hàng ngàn rạp chiếu đã mở cửa trở lại để đón khách. Hollywood Reporter lưu ý rằng mặc dù các rạp chiếu đón khách trở lại nhưng những nhà kinh doanh phim ảnh vẫn không vận hành tối đa sức chứa ở các rạp.

Tài tử gốc Ấn Dev Patel trong phim The personal history of David Copperfield Ảnh: Lionsgate

Bên cạnh The New Mutants, một số phim khác cũng có thành tích khả quan giữa mùa dịch như phim Bill & Ted face the music của đạo diễn Dean Parisot có tài tử Keanu Reeves đóng. Trong hôm ra mắt lần đầu vào 28.8, bộ phim này thu về số tiền 400.000 USD từ hơn 1.000 rạp chiếu. Phim nhận được lời khen ngợi từ phía các nhà phê bình phim.

Đồng hành cùng The New Mutants và Bill & Ted face the music trong mùa dịch, phim tiểu sử The personal history of David Copperfield có nam diễn viên gốc Ấn Dev Patel đóng cũng ra mắt hôm 28.8 và thu về số tiền 171.000 USD từ 1.360 rạp ở Mỹ. Hiện doanh thu của phim đạt con số trên 10 triệu USD. Mặc dù rạp chiếu hoạt động trở lại thế nhưng theo một khảo sát được công bố, chỉ 40% lượng khán giả đến rạp mùa này là cảm thấy thoải mái.

Tác phẩm The New Mutants không được lòng giới phê bình phim khi bị chấm lần lượt là 24% trên Rotten Tomatoes, 5,8/10 trên IMDb. Tại Việt Nam, phim ra rạp từ ngày 1.9.