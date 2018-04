'The Rock': Từ đô vật 'vai u thịt bắp' đến siêu sao màn bạc

Xuất thân từ gia đình đô vật chuyên nghiệp truyền thống, The Rock (Dwayne Johnson) có ông và cha đều là những tên tuổi huyền thoại của làng đô vật Mỹ. Từ những năm đầu tiên thượng đài, Dwayne đã tự gọi mình là “The Rock”, ví bản thân là tảng đá khổng lồ khó lòng phá vỡ. Tại WWE (World Wrestling Entertainment), The Rock ghi tên mình vào lịch sử khi giành được tới 17 chức vô địch, trong đó có 10 chức vô địch đô vật hạng nặng thế giới.

Cái tên The Rock đã xây dựng một đế chế đô vật của riêng mình trên võ đài

Thân hình cuồn cuộn cơ bắp, ánh mặt dữ tợn, mạnh mẽ đầy nam tính của anh phủ sóng dày đặc dù là trên võ đài hay trong những chương trình quảng cáo. Chính điều này đã khiến The Rock được mệnh danh là The People’s Champion (Nhà vô địch trong lòng công chúng).

Như một cơ duyên, vai diễn một nhà vô địch đấu vật - The Pendari Champion trong phần phim Star Trek: Voyager dù chớp nhoáng nhưng lại gây sốt cộng đồng. Đó cũng chính là vai diễn dẫn lối anh vào con đường điện ảnh chuyên nghiệp ở Hollywood.

The Rock trong vai nhà vô địch đô vật The Pendari Champion

The Rock cuối cùng đã bắt đầu bước chân vào thế giới điện ảnh năm 2001 với vai diễn Mathayus mà công chúng vẫn biết đến rộng rãi với cái tên Vua Bọ Cạp trong The Mummy Returns. Sau đó, anh đã đường đường chính chính nhận số tiền 5,5 triệu USD, mức thù lao kỷ lục cho một diễn viên tay ngang, để góp mặt với vai chính trong bộ phim riêng về nhân vật Vua Bọ Cạp (2002).

Hình tượng một Vua Bọ Cạp vạm vỡ chính là khởi đầu hoàn hảo của The Rock

Với The Rock, có lẽ cái duyên điện ảnh của anh lớn hơn rất nhiều so với niềm đam mê thể thao. Cơ duyên với môn bóng bầu dục đến với anh sau khi tốt nghiệp phổ thông, có rất nhiều đội tuyển bóng bầu dục muốn anh chàng cao 1,95m gia nhập đội của mình, tuy nhiên anh đã từ chối vì quyết định học lên đại học ở Miami (Mỹ).

Với bộ phim The Game Plan, The Rock được một lần hóa thân thành ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng. Anh đã khiến các khán giả không khỏi trầm trồ bởi lối diễn “xuất thần” khi vào vai Joe Kingman, tiền vệ ngôi sao câu lạc bộ bóng bầu dục Boston Rebels.

Bộ phim năm 2007 của anh, The Game Plan, ghi dấu ấn cho nam tài tử về dòng phim hài hước

Không chỉ dừng lại ở những vai thể thao sở trường hay khoe cơ bắp, The Rock cũng luôn làm mới bản thân mình với nhiều vai diễn ở những thể loại phim khác nhau. Trong kho tàng diễn xuất các bộ phim dành riêng cho gia đình của The Rock thì không thể không nhắc đến một nghề nghiệp rất… lạ lùng của anh chàng, đó chính là vai tiên răng trong The Tooth Fairy.

Chàng tiên răng, một trong những vai “độc lạ” của The Rock trên màn ảnh rộng

Nam diễn viên sinh năm 1972 có thể tự hào rằng anh khá thành công với các vai diễn dành cho gia đình khi trẻ em luôn đón nhận hình ảnh của anh như là một ông chú to lớn vui tính thay vì một gã đô vật bặm trợn, đáng sợ. Rồi đồng hành với Moana trong chuyến hành trình thú vị trên đại dương, ngôi sao hành động Dwayne Johnson đã có dịp trổ tài ca hát, cho thấy sự đa năng của một ngôi sao giải trí thực thụ.

Các vai diễn đóng đinh cho The Rock còn phải kể đến đặc vụ Luke Hobbs trong sê-ri Fast & Furious. Xuất hiện từ phần 5 như một địch thủ mới của Dominic Toretto, chàng đặc vụ mẫn cán dần dà trở thành cộng sự, không ít lần giúp đỡ biệt đội tốc độ thoát khỏi vòng nguy nan. Sau khi Paul Walker qua đời vì tai nạn, khi xem phim này, khán giả chờ đợi nhìn ngắm The Rock đập phá trên màn ảnh không kém gì Vin Diesel hay Jason Statham.

Sắp tới đây, The Rock sẽ tái ngộ các khán giả yêu phim hành động trong vai chính nhà sinh vật học Davis Okoye. Ngay từ khi dự án Live - Action dựa trên video game cùng tên Rampage được hé lộ từ năm 2015 với sự tham gia của nam diễn viên The Rock, thông tin này đã thu hút giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Lịch quay phim đã từng bị tạm dời vì lịch đóng phim dày đặc của nam diễn viên này nhưng đoàn phim quyết chí chờ đợi anh.



Nhà sinh vật học giải cứu thế giới trong bom tấn Rampage là vai diễn đáng mong chờ nhất của The Rock năm 2018

Anh thủ vai nhà sinh vật học Davis Okoye, phải đối mặt với việc các sinh vật sau một thí nghiệm đột biến đã biến thành những siêu thú hung hãn, đầy dữ tợn và phá nát tan thành phố. Trong số siêu thú bị biến đổi đó còn có George, một chú gorilla lưng bạc, một người bạn thân đã đồng hành cùng anh từ nhỏ.

Phim cũng đánh dấu sự tái hợp của bộ ba đạo diễn Brad Peyton, nhà sản xuất Beau Flynn và ngôi sao hành động Dwayne Johnson sau lần hợp tác trong bom tấn về thảm họa thiên nhiên San Andreas (2015). Ngoài ra, Rampage còn quy tụ một dàn diễn viên thực lực: Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton và Jeffrey Dean Morgan.

Bất luận tác phẩm này có trở thành bom tấn phòng vé hay không, cái tên The Rock (Dwayne Johnson) đã được khẳng định ở môn Nghệ thuận thứ bảy, khẳng định anh là một trong số ít những tên tuổi bảo chứng phòng vé, một ngôi sao màn bạc thật sự.