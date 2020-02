Thêm nhiều sao Hàn hủy show vì virus corona

Mới đây, công ty quản lý JYP Entertainment cho hay buổi ký tặng &Twice của nhóm nhạc nữ Twice được tổ chức ở Tokyo Dome City Prism Hall (Nhật Bản) vào ngày 1 và 2.2 bị hủy bởi lo ngại tình hình bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ngoài Twice, thêm một gà nhà JYP là GOT7 cũng phải dời các concert tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 15 - 16.2 và Singapore (22.2) vì ảnh hưởng của virus corona . Lịch diễn mới sẽ được công bố sau.