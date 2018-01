Thanh Trang cho biết may mắn được đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss All Nations Pageant 2017 chọn đi thi. Người đẹp 9X có thời gian một tháng để chuẩn bị như tập gym, rèn luyện kỹ năng catwalk, tạo dáng và học tiếng Anh. Hỗ trợ trang phục dạ hội, trang phục tiệc nhẹ bên lề cuộc thi cho cô là nhà thiết kế Đỗ Long và Lê Thanh Hòa. Về trang phục dân tộc, Thanh Trang tin tưởng chọn những thiết kế của nhà tạo mẫu Tommy Nguyễn.

Đến tiễn Thanh Trang lên đường dự thi ngoài gia đình, bạn bè còn có một thí sinh khác của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 là Ngọc Út. Trước thềm chung kết, người đẹp này đã bỏ thi vì kiệt sức cũng như viêm họng nặng. Dù chưa phục hồi sức khỏe nhưng khi biết Thanh Trang lên đường sang Trung Quốc thi sắc đẹp quốc tế, cô vẫn cố gắng ra sân bay tiễn bạn thân.

Thành tích tốt nhất của đại diện Việt Nam tại Miss All Nations Pageant là của Ngọc Vân, khi cô lọt vào top 8 năm 2015. Trong khi đó, năm 2016, đại diện Việt Nam là Lại Thanh Hương dừng chân ở top 16.

Miss All Nations Pageant 2017 đã diễn ra từ cuối tháng 12.2017 nhưng do trùng vào dịp Tết dương lịch nên một số thí sinh chưa kịp hoàn thành thủ tục visa vì vậy ban tổ chức đã tạo điều kiện để các người đẹp đến muộn trong đó có đại diện Việt Nam. Đêm chung kết Miss All Nations Pageant 2017 sẽ diễn ra vào tối 20.1 tại Trung Quốc.

Hồng Nhi

Ảnh: Tony Đinh