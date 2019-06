Thí sinh suýt chết vì 'tự chôn sống' trong gameshow

Sau những màn trình diễn thành công ở các tập trước, Jonathan Goodwin quyết định biểu diễn tiết mục “chôn sống” bản thân trong cát vào đêm chung kết Britain’s Got Talent . Nam thí sinh dùng xích sắt quấn quanh người và hai tay. Sau đó, anh được đưa vào một chiếc lồng thủy tinh và cát sẽ được lắp đầy. Nhiệm vụ của Jonathan Goodwin là thoát khỏi ra chiếc lồng trong thời gian ngắn nhất mà không cần ai hỗ trợ.

Sau khoảng một phút trôi qua, Jonathan Goodwin vẫn còn loay hoay trong cát. Anh dường như bị mắc kẹt ở trong chiếc lồng thủy tinh và đang vùng vẫy để thoát thân. Ở phía dưới, ban giám khảo đã tỏ ra vô cùng hoảng hốt, họ cảm thấy lo sợ cho nam thí sinh này. Đồng thời, khán phòng cũng trở nên xôn xao khi khán giả bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhiều người không dám xem tiếp tiết mục này. Khi thấy tình hình bất ổn, nhân viên hỗ trợ của chương trình cùng với nhân viên y tế đã xuất hiện trên sân khấu để sẵn sàng giúp nam thí sinh này ra khỏi lồng thủy tinh đầy cát, nhằm tránh tình trạng Jonathan Goodwin bị ngạt thở.

Sau cùng, Jonathan Goodwin may mắn đã tự mình thoát được khỏi chiếc lồng và có thể đứng vững để nghe lời nhận xét từ các giám khảo. Lúc đó, cả bốn vị ban giám khảo đều chưa hết hoang mang khi chứng kiến màn trình diễn đứng tim này.

Ảnh: Chụp màn hình Nét mặt lo lắng của các vị giám khảo khi thấy Jonathan Goodwin không thể thoát chiếc lồng thủy tinh

Ca sĩ Alesha Dixon bối rối nhận xét: “Chuyện gì đã xảy ra với bạn khi bạn đã ở trong chiếc lồng đó vậy? Tôi đã quay sang nhìn giám khảo David và cũng không biết nên cười hay bật khóc!”. Trong khi đó, diễn viên Amanda Holden vẫn còn bần thần, cô nói: “Điều này thật đáng sợ và cực kỳ khủng khiếp. Tôi nghĩ sự vội vã muốn có được chiến thắng đã khiến bạn suýt chôn sống bản thân mình nhưng vẫn rất tuyệt vời là bạn còn sống”. Sau khi ổn định lại tinh thần, Jonathan Goodwin đã chia sẻ về lý do tại sao anh không thể thoát ra khỏi chiếc lồng thủy tinh: “Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, tôi không thể tin được là mình không thoát ra được. Tôi không biết nói gì lúc này, có lẽ tôi bị mắc kẹt do sự thay đổi một chút trong tiết mục. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tiết mục này và ủng hộ cho tôi”.

Phía dưới khán đài, nhiều khán giả đã thở phào không phải chứng kiến bất kỳ một tai nạn nào diễn ra trên sân khấu. Trên trang Twitter của chương trình Britain’s Got Talent , một khán giả bình luận: "Tôi đã nín thở khi xem màn trình diễn mạo hiểm của Jonathan Goodwin” hay một tài khoản khác nói rằng: “Tôi tưởng rằng Jonathan Goodwin đã chết trên truyền hình, thật đáng sợ!”.

Ảnh: Chụp màn hình Khán giả hoảng hốt khi xem tiết mục “chôn sống” của Jonathan Goodwin

Mặc dù trong chương trình Jonathan Goodwin đã có một màn trình diễn nguy hiểm và không kém phần hấp dẫn nhưng nam thí sinh này lại không thể giành được chiến thắng cao nhất. Quán quân của chương trình Britain’s Got Talent năm nay thuộc về cụ ông Colin Thackery, một người lính đã phục vụ trong quân đội Anh suốt 25 năm. Chiến thắng của cụ ông 89 tuổi hoàn toàn thuyết phục khán giả.

Jonathan Goodwin sinh năm 1980, anh được khán giả biết đến là người chuyên tham gia các chương trình như Dirty Tricks, The Seven Stupidest Things To Escape From và hầu như các tiết mục của anh đều có tính mạo hiểm. Jonathan Goodwin cũng từng có mặt trong chương trình One Way Out của kênh Discovery hay tham gia thử thách làm mồi cho cá mập ở vịnh Caribe. Vào năm 2012, anh từng sản xuất một chương trình riêng cho mình có tên là The good incredible Mr. Goodwin. Nội dung chính của chương trình là những trò mạo hiểm được thực hiện trên các tòa nhà chọc trời. The good incredible Mr. Goodwin được phát sóng trên BBC America và Dave của UKTV vào năm 2013.