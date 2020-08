‘Thiên đường gọi tên’ thắng giải tại Liên hoan phim quốc tế Locarno 2020

Liên hoan phim quốc tế Lorcano năm nay diễn ra từ ngày 5 - 15.8 tại thị trấn Locarno (Thụy Sĩ). Giải Báo vàng (Pardino d’oro) của hạng mục phim ngắn quốc tế Pardi di domani thuộc về phim I Ran From It and Was Still in It (đạo diễn Darol Olu Kae, Mỹ). Bộ phim phác họa bức tranh về chủng tộc và gia đình Mỹ với câu chuyện về một người cha qua đời và những đứa con rời đi. Giải Báo bạc (Pardino d’argento) thuộc về phim History of Civilization (đạo diễn Zhannat Alshanova, Kazakhstan). Life on the Horn của đạo diễn Mo Harawe (Somalia/Áo/Đức) nhận Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo (Special Mention).