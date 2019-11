Thiếu... nhà hát

Theo các nhà sản xuất/tổ chức sự kiện, chỉ có Nhà hát TP.HCM được xem là có vị trí thuận lợi, còn giữ được tính chất đúng nghĩa của nhà hát; dù vậy sân khấu lẫn khán phòng nhỏ và hiện nay hệ thống cách âm cũng xuống cấp. Chưa kể, vì là “bộ mặt” ngoại giao của TP nên lịch diễn nơi đây luôn ưu tiên cho các sự kiện quan trọng. Vì thế, tuy lịch diễn định kỳ đều có kế hoạch (của các đơn vị: Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, Lune Production...) nhưng nếu có hoạt động ngoại giao đột xuất thì chuyện trả vé hoặc dời lịch... cũng là bình thường.

Gần đây nhất, liveshow This is me của ca sĩ Võ Hạ Trâm dự kiến tổ chức ở Nhà hát TP.HCM, nhưng cuối cùng phải thay đổi địa điểm. Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết ban đầu ê kíp chọn Nhà hát TP.HCM và đã đặt chỗ nửa năm trước khi live show diễn ra, thiết kế sân khấu cũng chuẩn bị gần như đâu vào đấy. Nhưng đến phút 89 phía nhà hát thông báo không cho thuê nữa vì lý do bất khả kháng. Cả ê kíp loay hoay tìm địa điểm mới và vớ được “phao cứu sinh” từ Trung tâm sự kiện và triển lãm White Palace, đây cũng là nơi ca sĩ Thu Minh chọn làm liveshow.