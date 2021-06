Thoảng hương hoa dẻ - Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang

Chị chầm chậm mặc lên người bộ áo tang, đội lên đầu chiếc khăn tang trắng toát. Bà con hàng xóm, anh em nội ngoại, bạn bè thân hữu bắt đầu tới viếng. Tiếng đàn nhị như kéo theo những vết xước dài khứa vào lòng Diễm. Khói hương nghẹt thở, tiếng khóc nỉ non, Diễm như cái cây không rễ chỉ muốn đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Ai đó giật gấu áo Diễm nhắc: “Khóc đi con. Khóc cho nhẹ lòng. Khóc cho chồng con đỡ tủi”. Diễm cũng muốn khóc lắm. Không phải cho người nằm trong quan tài kia mà là khóc cho mình. Nhưng mọi đau hận cứ dồn nén lại căng tức trong lồng ngực không cách nào trào được ra ngoài. Hai đứa con đều đang ở nước ngoài, dịch bệnh không thể bay về. Diễm chỉ có một mình ở đây, sự cô độc như những ngọn chông nhọn hoắt đầy tính sát thương chĩa về phía chính mình. “Vĩnh ơi. Chết là hết ư? Anh ra đi dễ dàng như thế được ư?”. Ngay cả những lời trách móc ấy Diễm cũng ghìm lại trong cổ họng. Lời xót xa vọng lại bên tai: Tội nghiệp, người giỏi giang thế mà chết; Rõ khổ, vừa hiền lành tốt bụng lại yêu vợ thương con, ấy thế mà vắn số; Khổ thân chị vợ, chồng mất sớm mà con cái ở xa. Chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai được… Mẹ chồng vịn tường lại ôm chầm lấy Diễm: “Khổ thân con, còn trẻ mà phải sống thờ chồng giống mẹ”. Diễm ghì mạnh vạt áo tang, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khô khốc trong cổ họng.

Mọi thứ liên quan đến Vĩnh đều được mang đi đốt, Diễm chỉ giữ lại một tờ giấy gấp gọn kẹp trong cuốn sổ. Lo tang lễ cho chồng xong xuôi, Diễm đóng cửa nằm một mình trong nhà. Chị vẫn không thể tin được người đàn ông đã đi bên cạnh mình gần nửa đời người giờ chỉ còn là nắm tro tàn nằm sâu trong lòng đất. Vĩnh chết mang theo những dấu son môi trên cổ, mùi nước hoa của người đàn bà khác. Mang theo gối chăn hờ hững và những gằn hắt, xô lệch trong đời sống hôn nhân lạnh lẽo này. Vĩnh để lại hình ảnh về một gia đình hạnh phúc, một người chồng, người cha chuẩn mực trong mắt người đời. Bây giờ giả dụ Diễm có nói về nỗi bất hạnh của mình chắc cũng chẳng ai tin. Người ta thường bảo Diễm tu bảy kiếp mới lấy được Vĩnh. Đàn bà cả xóm này thường chỉ tay sang nhà Diễm nói: “Nhìn chồng người ta mà thèm”. Họ đâu có biết Diễm cũng từng nhìn sang nhà họ ao ước những cánh cửa mở toang. Người vợ hét vào mặt ông chồng say xỉn mà chẳng cần ý tứ xung quanh. Hoặc một buổi sớm mai, mở mắt ra đã thấy ông chồng vùng vằng với cô vợ đỏng đảnh ăn phở không được bỏ hành. Đàn bà túm năm tụm ba bàn chuyện gối chăn. Hoặc thoải mái rủ nhau đi đánh ghen hộ bà vợ nhà hàng xóm. Họ sống chẳng cần phải ngó trước nhìn sau. Chẳng phải bận tâm xem người ta nghĩ gì về mình. Như chị hàng xóm vui vẻ ghé tai Diễm để khoe vừa mới ly hôn chồng. Lý do chẳng có gì to tát, chỉ vì một hôm ra đường gặp được người đàn ông “hợp với mình quá thể”. Hợp đến mức chị nghĩ những ngày tháng đã qua mình sống uổng phí quá. Hợp đến mức chị nghĩ sớm muộn gì mình cũng thuộc về người đàn ông ấy. Thiên hạ chửi đồ lẳng lơ, trốn chúa lộn chồng. Chị đáp trả người đời bằng môi son má phấn, lúng liếng mắt môi. Biết tính chị phổi bò, chẳng để bụng bao giờ nên có lần gặp nhau ở siêu thị, Diễm bảo: