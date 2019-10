Thời hoàng kim của phim truyền hình Mỹ

Giờ đây, khi các phim truyền hình như Game of Thrones gây sự chú ý nhiều hơn các “bom tấn” điện ảnh của Hollywood thì nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng đã tham gia vào thị phần này. Có thể kể đến như diễn viên đoạt giải Oscar Emma Stone hợp tác với Netflix đóng trong phim Maniac; hay các ngôi sao hàng đầu Gwyneth Paltrow, Jessica Lange và Ben Platt trong The Politician. Apple TV+ cũng mới gia nhập thị trường phim truyền hình Mỹ với các diễn viên hạng A như Reese Witherspoon, Jennifer Aniston và Steve Carell trong phim The Morning show; Jason Momoa trong phim See sắp ra mắt. Bên cạnh đó là minh tinh Julia Roberts trong phim Homecoming đang chiếu trên Amazon ; Nicole Kidman trong bộ phim nổi tiếng Big little lies của HBO và còn nhiều tên tuổi lừng lẫy khác của Hollywood.

Theo khảo sát thường niên của FX Networks Research, số lượng các phim truyền hình chiếu ở Mỹ đạt 495 phim trong năm 2018, gấp đôi số lượng phim năm 2010 (216 phim) và có thể lập kỷ lục đạt 500 phim trong năm 2019. Điều thú vị là sự phát triển của phim truyền hình giai đoạn 2010 - 2013 phần lớn từ các nhà sản xuất phim truyền thống, trong khi sự phát triển vượt bậc sau đó lại đến từ các “tay chơi” trực tuyến như Netflix - hãng bắt đầu tự sản xuất phim thay vì chỉ khai thác phim của người khác với series đình đám House of cards (từ 2013 - 2018).

Thêm vào đó, kinh phí làm phim truyền hình cũng tăng nhanh. Nếu trước đây 10 triệu USD cho một tập phim đã là con số “khủng”, như Game of Thrones phần đầu (2011) chi 6 triệu USD/tập thì giờ đây phần 8 Game of Thrones (2019) trung bình tốn 15 triệu USD/tập đã thành điều bình thường. Apple TV+ ra mắt vào tháng 11 tới cũng chịu chi 15 triệu USD cho một tập phim của The Morning show và khoảng 17 triệu USD cho mỗi tập phim khoa học viễn tưởng See. Disney Plus cũng sẽ ra mắt và phát hành phim The Mandalorian vào tháng 11 với kinh phí 15 triệu USD/tập. Netflix cũng chi 13 triệu USD cho mỗi tập phim The crown. Đặc biệt Amazon đang chuẩn bị sản xuất dự án được kỳ vọng The lord of the rings với kinh phí cao ngất: 1 tỉ USD cho 20 tập phim (mùa 1)...