Thời trang kể chuyện văn hóa

Sau 10 năm bước chân vào lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế Thủy Nguyễn tổ chức triển lãm mang tên Mộng bình thường, mở cửa đón công chúng từ ngày 7.11 với hình thức bán vé, trưng bày kéo dài xuyên suốt đến 6.2.2021 tại The Factory (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM).

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, giảng viên Khoa Du lịch ( Trường đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội), đã vô cùng hãnh diện về 3 bộ sưu tập áo dài mà bà vừa giới thiệu. Từng bộ đều là câu chuyện văn hóa riêng, song chúng có cùng mẫu số là những chiếc áo dài in tranh của họa sĩ. Trong đó, bộ sưu tập thứ nhất là áo dài in tranh của họa sĩ Nguyễn Thủy Tuân, ông nội bà Thủy. Những tranh vẽ 36 phố phường Hà Nội của ông những năm 1960, 1970 đã thực sự tạo nên sự thâm trầm và bí ẩn cho chiếc áo dài. Bộ sưu tập thứ hai in tranh hoa của họa sĩ Nguyễn Mai Hương, lại là những sắc hoa của cả 4 mùa, từ đào xuân đến hè sen… Bộ sưu tập thứ ba khoe những tranh độc bản in của bà Thủy. Tất cả hướng tới vẻ đẹp cá tính của phụ nữ nhưng vẫn giàu xúc cảm.