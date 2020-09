Thời trang Việt ghi dấu ấn với quốc tế

Bà Trang Lê - người sản xuất các chương trình thời trang Vietnam’s Next Top Model, Project Runway Vietnam, The Face Vietnam... cũng gây bất ngờ khi vừa được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội Các NTK thời trang Đông Nam Á, sau khi là thành viên của Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á. Bà Trang Lê chia sẻ: “Đây là hiệp hội thời trang đầu tiên được Ban Thư ký ASEAN chính thức thành lập với mục tiêu quảng bá tên tuổi và hỗ trợ các NTK khu vực ASEAN phát triển thương hiệu cùng các phương thức kinh doanh để giúp cho thời trang ASEAN có những bước tăng trưởng trong thời kỳ mới. Đại dịch Covid-19 đã đưa tất cả về lại vạch xuất phát, và đây là thời điểm rất quan trọng đối với các NTK, buộc họ cần phải nhìn nhận lại, đưa ra những sáng kiến mới và hoạch định lại kế hoạch kinh doanh để có thể ổn định và phát triển trong thời gian tới”. Bà Trang Lê cũng được xem là người có công lớn trong việc thay đổi diện mạo của nền thời trang Việt, nỗ lực đưa VN lên bản đồ thời trang thế giới thông qua việc sáng lập và tổ chức thường niên Tuần lễ thời trang quốc tế VN, với sự góp mặt trình diễn của nhiều nhà mốt nổi tiếng thế giới.

Một gương mặt NTK trẻ được chú ý gần đây là Phương My khi cô tiếp tục ghi dấu ấn thời trang Việt lên các sàn diễn lớn trên thế giới và vừa gây ấn tượng với bộ sưu tập xuân hè 2020 qua dòng sản phẩm Phương My made in Italy được thực hiện độc quyền tại 2 xưởng may cao cấp tại Ý. Cô gái sinh năm 1988 này cũng từng có nhiều bộ sưu tập trình diễn ở New York Fashion Week (Mỹ) 2019, Vancouver Fashion Week (Canada) 2018, Dubai Fashion Week (Dubai) 2017... và từng được đề cử giải Thương hiệu thời trang cưới xuất sắc tại BrideLux Industry Awards 2019 ở London (Anh).