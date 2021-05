Thời trang Việt vượt khó trong mùa dịch

Sau hai show diễn gây tiếng vang tại cầu Vàng ( Đà Nẵng ) và đảo Bàn Chân (vịnh Hạ Long, Quảng Ninh), đạo diễn Long Kan vào cuối tháng 3 vừa qua đã tạo nên một cuộc hội ngộ kỳ thú mang tên Fashion Voyage #3 giữa biển trời Phú Quốc (Kiên Giang) với chủ đề Chasing the Sun - Rong ruổi theo ánh mặt trời, trình diễn các bộ sưu tập mới nhất của các NTK Lê Thanh Hòa , Adrian Anh Tuấn, Võ Công Khanh. Bên cạnh những NTK thành danh, đây cũng là lần đầu chương trình mở thêm cơ hội cho những tài năng mới.

Một thiết kế trong bộ sưu tập Save Yourself của Chung Thanh Phong

Cuối năm 2020, khi tổ chức Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) tại TP.HCM, nhà tổ chức cho biết sẵn sàng dự trù tình huống xấu nhất nếu sự kiện bị hủy, họ vẫn phát trực tuyến (livestream) các bộ sưu tập, diễn không khán giả. Năm nay, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam dự kiến diễn ra từ 27 - 30.5 tại TP.HCM. Tuy nhiên do dịch Covid-19 đang bùng phát lại với những diễn biến phức tạp hơn nên bà Trang Lê, Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, chia sẻ với PV Thanh Niên chiều 12.5 rằng nhà tổ chức lẫn đơn vị tài trợ đang họp bàn, tạm thời chưa đưa ra kết luận về ngày tổ chức sự kiện và sẽ tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch khi được phép tổ chức.

Với chủ đề Make a Change (Hãy tạo sự thay đổi), Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2021 mong muốn truyền tải thông điệp: “Các NTK hãy mạnh dạn thay đổi tư duy làm thời trang và cùng nhau đem đến những tích cực cho nền thời trang Việt Nam thời gian tới”. Bà Trang Lê cho biết ban tổ chức lựa chọn NTK Adrian Anh Tuấn là gương mặt mở màn sự kiện bởi nhận thấy tư duy linh hoạt, thay đổi tích cực của NTK phù hợp với chủ đề.

Không chịu yên ắng, các NTK Việt khác dù trong mùa dịch vẫn nỗ lực tạo dấu ấn đẹp khi ra thị trường quốc tế. Nhiều ngôi sao thế giới đã lựa chọn, đặt hàng các NTK Việt thực hiện trang phục trình diễn, thảm đỏ... Mới đây, Rosé - ca sĩ nhóm Blackpink (Hàn Quốc) diện trang phục của NTK Công Trí trong các MV On the Ground, Gone...