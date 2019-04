Thót tim với 'Mẹ ma than khóc La Llorona'

Mẹ ma than khóc La Llorona (tựa gốc The Curse of La Llorona) lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian nổi tiếng về ác ma La Llorona của Mỹ Latinh. La Llorona còn được xem là một trong những câu chuyện về hồn ma đáng sợ nhất từng được kể. Theo dân gian, La Llorona là một người mẹ đã phát điên vì sự phản bội của người chồng. Bà đã tự tay dìm chết những đứa con dưới sông rồi tự tử. La Llorona trở thành một linh hồn chuyên đi báo thù bằng cách giết hại trẻ em.

Bộ phim xoay quanh gia đình nhân vật Anna Garcia, cô là nhân viên xã hội và đang tham gia điều tra một vụ có liên quan đến bạo hành trẻ em. Đấy là vụ một bà mẹ có thần kinh bất thường bị nghi ngờ rằng đang giam giữ những đứa con trong phòng kín và ra tay hành hạ chúng. Anna Garcia tưởng rằng chỉ đơn giản là một vụ bạo hành gia đình như thường lệ nhưng rồi không ngờ rằng đằng sau đó lại có một thế lực siêu nhiên vô cùng hiểm ác đã theo cô về nhà. Anna cùng hai đứa con nhỏ bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ và ngày càng giống hệt với gia đình trong vụ án vừa xảy ra. Mọi thứ ngày càng đáng sợ hơn cho đến khi cô nhận ra rằng gia đình mình đang bị ám bởi ma nữ La Llorona. Đứng trước nguy cơ hai con nhỏ sẽ bị sát hại, Anna tìm đến sự giúp đỡ của cha xứ Perez.

Nội dung của phim tuy không có gì đột phá, dẫn chuyện lúc đầu có hơi nhàm chán nhưng càng về sau tình tiết càng được đẩy nhanh và hấp dẫn hơn. Phim không đan xen nhiều giữa kinh dị và hài hước kiểu những phim gần đây trong vũ trụ của The Conjuring như Annabelle: Creation hay The Nun, nhưng người xem vẫn có thể mỉm cười, hoặc ít nhất là cười thầm trong lòng vì những câu thoại rất dễ thương và duyên dáng của các nhân vật ở một số phân cảnh.

Nếu nói về yếu tố bất ngờ thì phim chưa thể hiện được ở nhiều cảnh quay, nhưng sự dồn dập và liên tục của phim sẽ khiến bạn có cảm giác rợn người

Mẹ ma than khóc La Llorona tận dụng triệt để những màn "jump scare" nhảy bổ ra hù dọa người khác, tuy đã quá quen thuộc nhưng bằng cách hù dọa dồn dập, mẹ ma La Llorona khiến nhiều người khiếp vía. Cảnh trừ tà và diệt quỷ của phim cũng được thể hiện chỉn chu, hợp lý, chứ không quá đơn giản như một số phim khác.

Sở hữu nhiều thế mạnh, nhưng với một bộ phim kinh phí thấp thì Mẹ ma than khóc La Llorona cũng lộ rõ rất nhiều điểm yếu, dẫn đến một số hành động ngờ nghệch của các nhân vật. Âm thanh trung thực, chi tiết với cường độ mạnh là nhân tố rất quan trọng của một tác phẩm kinh dị, thế nhưng phim chỉ thể hiện ở mức độ vừa đủ, khiến cảm xúc của người xem chưa được đẩy đến đỉnh điểm của sợ hãi. Nhạc phim cũng là thiếu sót rất lớn khi không có chất ma mị cũng như nhạc hiệu riêng dành cho La Llorona như những phim trước đây của James Wan.

Vì James Wan chỉ ngồi ở vai trò sản xuất, thế nên chất phim cùng sự lắt léo và ma mị trong kịch bản của anh không hề có ở La Llorona

Tạo hình của mẹ ma La Llorona khá tốt, đáng sợ và mạnh bạo, điên cuồng… nhưng câu chuyện của nhân vật vẫn chưa được bộ phim thể hiện tốt, chưa đủ độ ma mị và chưa đủ để người xem vẫn bị ám ảnh khi xem phim xong. Những gì khán giả có thể thấy chỉ là một con quỷ luôn xuất hiện cùng với những tiếng khóc than, rồi lao vào một cách liên tục để hù dọa và giết chết đối phương.

Các diễn viên trong phim đều ở mức tròn vai, phần diễn tốt nhất nằm ở hai nhóc tì vào vai con của Anna Garcia. Hai em dù còn nhỏ nhưng đã phần nào giúp cho nhân vật của mình bộc lộ được sự hoảng sợ, ngây thơ và mạnh mẽ bảo vệ gia đình trước mối nguy hiểm.

Mẹ ma La Llorona là nhân vật mới được đưa vào vũ trụ kinh dị The Conjuring như một kẻ ngoại lai không được báo trước, và điều này đã làm nên sự bất ngờ đặc biệt cho bộ phim

Mẹ ma than khóc La Llorona đang có số điểm 5,9/10 trên IMDb và 33% trên Rotten Tomatoes. Điểm rất đáng tiếc của La Llorona chính là không tận dụng tốt được chất liệu. Dù dựa trên truyền thuyết dân gian của Mexico về La Llorona và có dàn diễn viên Latinh khá tốt nhưng phim lại thiếu chính những hương vị dân gian đó và những điểm đặc trưng của Latinh về tôn giáo hay ma quỷ, thay vào đó đây chỉ là một phim kinh dị kiểu ma ám thông thường.

Mẹ ma than khóc La Llorona tuy vẫn đi theo lối mòn cổ điển, thiếu đột phá và còn một vài lỗ hỏng nhưng phim không hề tệ mà vừa đủ kinh dị với nội dung đơn giản, dễ xem, làm thỏa mãn phần nào nhu cầu của fan kinh dị và khán giả thị trường. Với minh chứng bởi doanh thu phòng vé của phim, hi vọng James Wan sẽ không chọn nhầm người khi giao ghế đạo diễn của The Conjuring 3 cho Michael Chaves.