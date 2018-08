'Thử thách thần chết 2' - phim Hàn Quốc gây sốt nhất hiện nay

Ra mắt từ ngày 1.8 tại Hàn Quốc (10.8 tại Việt Nam), Thử thách thần chết - 49 ngày cuối cùng (hay còn gọi là Thử thách thần chết 2), được xem là bom tấn ăn khách nhất mùa hè năm nay của xứ kim chi. Trưa 14.8, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Yong Hwa đã “nối gót” phần phim trước và cán mốc 10 triệu lượt xem. Vậy là phim đã vượt qua qua con số 10 triệu lượt xem trong vòng 14 ngày. Trong lịch sử phim ảnh Hàn Quốc, rất hiếm có sê-ri phim nào mà các phần đều đạt lượng người xem 10 triệu. Ngoài ra, tác phẩm vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc giữa loạt tác phẩm mùa hè nổi trội khác.



Được biết, ngay từ những ngày mới ra mắt, Thử thách thần chết - 49 ngày cuối cùng đã có màn khởi đầu rất khả quan ở quê nhà. Đặc biệt, trong ngày thứ bảy cuối tuần 4.8, đã có tới 1,5 triệu người đến rạp xem phim. Nhờ con số khủng này, tác phẩm đã đánh bại Avengers: Infinity War (hơn 1,3 triệu người) và trở thành bộ phim có lượng khán giả đến xem trong cùng một ngày nhiều nhất trong lịch sử phòng chiếu đất nước củ sâm.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER Ê-kíp phim ăn mừng con số 10 triệu khán giả. Đây là phim Hàn Quốc đầu tiên trong năm nay đạt thành tích này

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng đạt được nhiều thành tích khủng của những quốc gia khác. Ở Đài Loan, phần 2 của sê-ri Thử thách thần chết trở thành bộ phim không phải Hollywood ăn khách nhất trong tuần đầu tiên công chiếu, chỉ đứng sau Biệt đội siêu anh hùng: Cuộc chiến vô cực và Thế giới khủng long 2: Vương quốc sụp đổ. Tại Hồng Kông, tác phẩm là phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất trong tuần mở màn và hiện là phim châu Á ăn khách nhất năm 2018. Thử thách thần chết - 49 ngày cuối cùng cũng là sản phẩm điện ảnh Hàn Quốc ăn khách nhất tại Mỹ, Úc, New Zealand và cả Việt Nam. Along with the Gods: The Last 49 Days dự kiến sẽ công chiếu vào tháng 9 tại các nước Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia, Philippines… và được kỳ vọng cũng sẽ thành công.

Thử thách thần chết 2 là phần tiếp theo của Along with the Gods: The Two Worlds (tựa Việt: Thử thách thần chết - Hai thế giới) đình đám từng “làm mưa làm gió” hồi cuối năm 2017. Vẫn quy tụ bộ ba Vệ thần Gang Rim (Ha Jung Woo), Won Maek (Joo Ji Hoon), Duk Choon (Kim Hyang Gi), bộ phim xoay quanh hành trình dẫn dắt linh hồn thuần khiết thứ 48 là Soo Hong (Kim Dong Wook) đi đầu thai. Song song đó, phim còn tiết lộ quá khứ và duyên nợ từ nghìn năm trước của bộ ba Vệ thần.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER Ra rạp được gần 2 tuần, Thử thách thần chết 2 vẫn thu hút được thêm nhiều khán giả Hàn

Mới đây, nhà sản xuất Thử thách thần chết đã xác nhận sẽ tiếp tục thực hiện phần 3 và 4 với đạo diễn Kim Yong Hwa. Đồng thời, các ngôi sao như Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon… cũng sẽ góp mặt. Tuy nhiên, vì kịch bản đang trong quá trình hoàn thiện nên lịch trình của dàn diễn viên vẫn chưa sắp xếp. Nhiều khả năng, phần tới của phim sẽ xoay quanh câu chuyện vượt qua bảy tầng thử thách địa ngục của Won Il Byung (D.O. - Do Kyung Soo).