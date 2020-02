'Thực đơn' phim thiếu nhi mùa dịch Covid-19

Những bộ phim trong danh sách dưới đây không chỉ là những tác phẩm ấn tượng dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi, thanh thiếu niên mà còn mang những thông điệp ý nghĩa cho cả người lớn.

1. My neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro)

Một bộ phim hoạt hình Nhật Bản đến từ xưởng sản xuất lừng danh Ghibli Studio và gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Đây là câu chuyện kể về gia đình Kusakabe tại một vùng quê Nhật Bản vào những năm 1958, khi nước này gặp nhiều thiếu thốn. Căn nhà mới mà họ chuyển tới bị đồn là có ma ám, khiến hai chị em Satsuki (11 tuổi) và Mei (4 tuổi) vô cùng tò mò về điều ấy. Một lần chạy chơi trong khu rừng gần nhà, Mei tình cờ gặp thần rừng là một chú mèo mũm mĩm. Thần rừng này được hai chị em đặt tên là Totoro. Mỗi khi hai chị em gặp chuyện buồn, Totoro đều xuất hiện giúp đỡ và an ủi. Từ đó cuộc phiêu lưu kỳ thú của hai chị em bắt đầu.

Ngoài My neighbor Totoro, cha mẹ có thể cùng con khám phá kho phim Ghibli Studio với các kiệt tác anime vừa được Netflix cập nhật trên dịch vụ tại nhiều quốc gia bao gồm Việt Nam.

2. Our Planet (Hành tinh của chúng ta)

Với giọng dẫn chuyện hấp dẫn của nhà làm phim - nhà nghiên cứu tự nhiên David Attenborough, 8 tập phim tài liệu phát trên Netflix như là phần tiếp theo của Earth Planet - loạt phim tài liệu nổi tiếng trước đây của kênh BBC Earth. Loạt phim tài liệu Our Planet đưa ra những thông tin hữu ích về hành tinh của chúng ta, đồng thời cảnh báo về sự nóng lên của toàn cầu, những môi trường sống bị hủy diệt và nhiều loài biến mất, mang đến thông điệp rằng hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta trước khi quá muộn.

Qua mỗi tập phim, người xem sẽ thưởng thức những thước phim đẹp đẽ, sống động từ vùng cực băng giá, những cánh rừng mưa nhiệt đới, vùng sa mạc và đồng cỏ ở châu Phi, những đại dương sâu thẳm cho đến sông ngòi và những khu rừng rậm ở Nam Mỹ...

Đây là bộ phim tài liệu của BBC gồm 7 tập kể về cuộc sống tự nhiên trên các châu lục của trái đất: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ và Nam Cực. Phần lời dẫn do nhà tự nhiên học David Attenborough (93 tuổi) đảm nhận. Với những người hâm mộ các chương trình về lịch sử tự nhiên, thế giới động vật của BBC có sự góp giọng của David Attenborough như The Blue Planet (2001), Planet Earth (2006),… thì Seven Worlds, One Planet (2019) là một bộ phim khó có thể bỏ qua.