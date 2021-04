Thượng cờ thống nhất non sông ở Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lễ thượng cờ năm nay rút gọn số người tham gia; được tổ chức trang trọng, thiêng liêng và không có phần hội; được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị. Lễ thượng cờ thống nhất non sông trở thành hoạt động thường niên được tổ chức vào ngày 30.4 của tỉnh Quảng Trị. Đây là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng với những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong chiến tranh. Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Trị đã cho dừng nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội thống nhất non sông và khai trương mùa du lịch biển , đảo năm 2021, đồng thời cân nhắc và điều chỉnh lại một số hoạt động cho phù hợp với tình hình hiện nay.