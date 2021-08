Thương hiệu Ý kiện Kendall Jenner vì vi phạm hợp đồng người mẫu

Đại diện thương hiệu thời trang Liu Jo cho biết đã trả 1,35 triệu USD cho Kendall Jenner với các chi tiết thể hiện trong hợp đồng ký năm 2019. Họ cố gắng lên lịch cho buổi chụp ảnh thứ hai nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi từ siêu mẫu. Liu Jo cho biết sau đó họ không hề nhận được khoản hoàn trả nào cho các khoản thanh toán trước đó của mình.

Phóng viên Reuters không thể liên hệ với Kendall Jenner (25 tuổi), một trong những người mẫu kiếm tiền hàng đầu thế giới hiện nay. Cô nổi tiếng trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians.