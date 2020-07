Có một Kê Gà hoang dã

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của một người chưa bao giờ được đến biển Bình Thuận . Mũi Kê Gà hiện ra ở đó, vẻ đẹp ngay trước mắt có thể làm “đứng hình” nếu bạn muốn giơ chiếc máy lên chụp hay quay phim. Vẻ đẹp đó làm tất cả mọi người chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn được đứng đây mãi để chiêm ngưỡng sự tuyệt vời mà tạo hóa đã nhào nặn. Bên cạnh, cặp đôi trẻ đang tranh cãi về dải núi giống chiếc mào gà hay chú cá heo. Tôi bật cười vì sự liên tưởng ấy. Trước vẻ đẹp thiên nhiên, chúng ta có thể so sánh, nhưng so sánh tới lui rồi lại bảo thôi đi, vì chẳng cần so sánh thì đã rất đẹp rồi.