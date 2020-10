Hoa bồn bồn nở

Quê em xứ nẫu, cuộc sống khó khăn nhiều bề anh ơi. Hũ mắm mít anh hít hà khen ngon, nhất định xin đem về Bắc làm quà, ở đây chỉ là món ăn dân dã của người nghèo cho trôi hạt cơm qua mùa mưa bão. Kế bờ sông mấy bụi hoa xòe năm cánh mập mạp tim tím. Anh hỏi hoa gì lạ quá, đậm màu hoang dã. Em trả lời đó là hoa bồn bồn, một loài hoa dại nhưng cũng hương sắc chẳng kém hoa nào. Một cơn gió hung dữ thổi từ lòng sông lên, tạt mái tóc dài của em, quất ngang khuôn mặt chữ điền. Em xuýt xoa xin lỗi, anh chỉ cười hiền lành. "Ô! Tóc em hình như có mùi hương bồn bồn". Cơn gió lại xốc tới thổi tạt em dán người sát vào anh. Ôi! Gió nam cồ xứ nẫu, nó hoành hoành như một tên say rượu, hung hãn. "Sao lại gọi gió nam cồ?". "Thì nó từ phía nam thổi tới. Còn có gió nam non nữa. Nam non với nam cồ, một đứa nhè nhẹ, mơn man, một đứa ào ạt dữ dội”. Là nói vậy, nhưng suy xét kỹ thì cũng chỉ là một ngọn gió nam thổi tới với hai thái độ khác nhau, y như tình yêu của em với anh lúc ban đầu e thẹn, dịu dàng và bây giờ ào ạt, mãnh liệt. Nụ hôn mình tặng nhau bên bờ sông Côn, kế bên bụi hoa bồn bồn, bất chấp ngọn nam cồ lồng lộn ghen tức chực giật hai cánh môi xa nhau ra.