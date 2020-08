Mạch nguồn bí ẩn

Đứa con trai từ miệt bưng đồng xuôi hai chuyến xe đò, theo lời mời của cậu bạn thân, một lần thăm quê bạn để biết vì sao bạn mình không chọn Sài Gòn lập nghiệp. Về quê K. đi, về một lần để thêm thương xứ cát, xứ bão, xứ tình người luôn mặn mà như sóng biển xa khơi. Chỉ vài hôm ở nơi “nắng như phang, gió như rang”, tôi đã lử đử say - say cảnh, say tình, say những vòng xoay thụt lùi của những người nghệ nhân làm gốm làng Bàu Trúc.