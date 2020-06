Thưởng thức đại tiệc âm nhạc điện tử Tomorrowland tại nhà

Sự kiện năm nay có chủ đề là “Tomorrowland Around The World”, hàm ý nhấn mạnh sự kết nối toàn cầu. Tomorrowland dự kiến tổ chức vào ngày 25 và 26.7, quy tụ những tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc điện tử với công nghệ hàng đầu thế giới về thiết kế 3D, sản xuất video và những hiệu ứng tương tác đặc sắc. Trang Edm nhận xét sự kiện là bước tiến lớn trong sự phát triển lễ hội âm nhạc trực tuyến.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) trên nền tảng của chương trình, và sẽ có tùy chọn thời gian cho người xem đến từ châu Á và châu Mỹ. Người tham gia lễ hội sẽ có thể tham gia và điều chỉnh các hiệu ứng dễ dàng thông qua máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng mà không cần dùng tới kính thực tế ảo. Ngoài ra, khán giả còn có thể tương tác với bạn bè trong 2 ngày diễn ra chương trình. Lễ hội sẽ cung cấp cho người xem một danh sách dày đặc những trải nghiệm tương tác khác nhau trong lễ hội để theo dõi và lựa chọn.

Đến với Tomorrowland Around The World, âm nhạc, thiết kế sân khấu và cảnh quang theo chủ đề sẽ là những điểm đáng chú ý nhất. Sự kiện âm nhạc có các sân khấu bao gồm Atmosphere, Core, Freedom Stage, Elixir và thêm 3 sân khấu mới được xây dựng, thiết kế bởi đội ngũ sáng tạo và nghệ sĩ 3D đẳng cấp. Mỗi sân khấu sẽ có các màn trình diễn pháo hoa và laser đặc sắc của đội ngũ Tomorrowland.

Michiel Beers - người đồng sáng lập Tomorrowland cho biết: “Tomorrowland Around The World là nỗ lực khổng lồ của hàng trăm người đang làm việc suốt ngày đêm để tạo ra trải nghiệm giải trí trực tuyến cho khán giả. Kể từ khi đến với nhau và bắt đầu dự án này (năm 2005), ngay lập tức chúng tôi đã cảm thấy một nguồn năng lượng to lớn, kèm theo là rất nhiều sự tích cực từ đội ngũ tham gia. Chúng tôi tin mình sẽ có thể truyền tải tinh thần của Tomorrowland, cũng như mang đến tính giải trí ở chất lượng cao nhất đến khán giả toàn cầu. Chúng tôi hy vọng hàng trăm ngàn người có thể tụ họp, tạo nên tinh thần đoàn kết thế giới”.