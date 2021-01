Thưởng thức Live concert ‘Tổ quốc tôi yêu’ cùng PVN-PV GAS

Được thành lập từ năm 1990, đến nay, PV GAS đã khẳng định vai trò đơn vị tiên phong, Lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Doanh nghiệp chủ lực của ngành Công nghiệp Khí nước nhà và là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, trong năm 2020, PV GAS vẫn tiếp tục đạt được những kết quả đáng tự hào, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các mục tiêu. PV GAS luôn xác định phát triển bền vững phải gắn liền với trách nhiệm xã hội. Vì vậy, trong 30 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Tổng công ty Khí Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ do Tập đoàn giao phó, PV GAS đã tham gia - đồng hành cùng nhiều chương trình xã hội - văn hóa có tính nhân văn, vì sự phát triển con người Việt Nam. PV GAS đã hỗ trợ xây dựng 230 trường học, 90 bệnh viện/cơ sở y tế, 1.500 nhà tình nghĩa/đại đoàn kết. PV GAS cũng liên tục tham gia các chương trình khắc phục thiên tai, cứu trợ nhân đạo, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ đồng bào, chiến sỹ làm nhiệm vụ vùng biên giới - hải đảo; ủng hộ các quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Tài trợ Live concert “Tổ quốc tôi yêu” lần này, PV GAS mong rằng sẽ góp phần nào đó để đồng bào chiến sĩ cả nước đón xuân vui tươi, động viên, khích lệ những những tấm gương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ tinh thần yêu nước và những hành động thiết thực để xây dựng một Việt Nam hùng cường.