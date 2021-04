Thượng tọa Thích Nhật Từ giới thiệu album 'Quê hương - Đạo pháp Việt Nam'

Nhật báo Hàn Quốc The Dong-A Ilbo sáng 19.4 đưa tin, nữ diễn viên Kim Eul Bun từng thủ vai bà ngoại trong bộ phim Hàn Quốc The Way Home (2002) qua đời do tuổi cao, hưởng thọ 95 tuổi.