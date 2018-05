Thùy Linh 'Em gái mưa': So sánh tôi với chị Thanh Vy là khập khiễng

Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, Thùy Linh may mắn có được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất. Lần đầu tham gia phim điện ảnh và hợp tác cùng những nghệ sĩ tên tuổi và kinh nghiệm trong nghề như Việt Hương, Trung Dân, hay quán quân Gương mặt điện ảnh mùa đầu tiên Mai Tài Phến, Thùy Linh không tránh khỏi những áp lực và lo lắng trong suốt quá trình quay phim. Cô cho biết thời gian đầu khi phim bấm máy bản thân khá khó khăn trong việc đảm bảo sức khỏe và nắm bắt mạch cảm xúc cũng như phải diễn xuất cho tự nhiên, lôi cuốn. Tuy nhiên, sau quá trình tiếp xúc, làm việc với mọi người, Thùy Linh được chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành vai diễn này.



Sự xuất hiện của Thùy Linh trong phim gây nhiều bất ngờ cho người xem. Bởi trước đó, vai diễn này được giao cho Thanh Vy, diễn viên từng đóng cặp với Mai Tài Phến trong MV Em gái mưa của Hương Tràm. Tuy nhiên, vì một vài lý do về thời gian, Thanh Vy không tham gia cùng đoàn làm phim. Sự việc này khiến cho ê-kíp, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, Mai Tài Phến khá bất ngờ và hoang mang. Ngay lập tức, đoàn phim nhanh chóng casting và quyết định lựa chọn Thùy Linh cho vai diễn lần này. Nói về việc chỉ là người thay thế Thanh Vy trong phim, Thùy Linh cho biết cô không buồn về điều này. Theo nữ diễn viên để có thể nhận được vai diễn, cô đã trải qua quá trình casting khắt khe từ nhà sản xuất nên việc được góp mặt trong sản phẩm điện ảnh này cũng nhờ vào năng lực thực thụ của mình.

Ảnh: FBNV Thùy Linh tự tin khẳng định đã hoàn thành 90% vai diễn trong phim Em gái mưa

“Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều là nhân duyên cả. Nếu như chị Thanh Vy không bỏ vai thì vai này sẽ là của chị ấy. Tôi công nhận rằng mình may mắn khi có được vai diễn nhưng một phần nữa phải nhờ vào tài năng. Bởi nếu bản thân tôi không có năng khiếu diễn xuất và không phù hợp thì tôi không thể nào nhận được vai diễn này”, Thùy Linh khẳng định.

Cô cho biết việc so sánh với Thanh Vy là một sự so sánh khập khiễng bởi cả hai tham gia diễn xuất trong hai thể loại khác nhau. “Sẽ không có chuẩn mực nào để có thể so sánh giữa Thanh Vy trong MV Em gái mưa và Thanh Vy trong phim điện ảnh cả. Một MV chỉ có vài phút và xuất hiện những hình ảnh đẹp nhất, trong khi đó, một phim điện ảnh kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và còn có thoại nữa. Vì vậy việc so sánh hai nhân vật trong MV và trong phim điện ảnh thì rất khập khiễng”, cô nói.

Nói về việc đón nhận những ý kiến của khán giả đối với vai diễn đầu tay, Thùy Linh cho biết khi tham gia bộ phim, cô đã nỗ lực và làm hết sức mình. Cô chắc chắn rằng sau khi xem phim khán giả sẽ có nhiều phản hồi dành cho vai diễn lần này.

Thùy Linh bày tỏ cô không thể nào bắt khán giả phải dành hết tình cảm cho mình. Đối với những lời chê trách, phê bình, nếu là những lời góp ý đúng thì cô sẽ đón nhận, khắc phục để hoàn thiện hơn trong những dự án tiếp theo.

Hiện tại, nữ diễn viên đang xem xét và tìm kiếm những vai diễn khác trước khi nhận lời bởi cô muốn mình được đa dạng ở nhiều tính cách, màu sắc khác nhau. “Tôi hi vọng sắp tới sẽ được xuất hiện trên màn ảnh trong những vai diễn ấn tượng hơn”, Thùy Linh chia sẻ.