Thùy Tiên chia sẻ chuyện bố mẹ ly hôn tại Miss International 2018

Trong thời gian tham gia những hoạt động đầu tiên của Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức công bố clip giới thiệu bằng tiếng Anh. Đoạn clip kéo dài hơn 3 phút là câu chuyện đầy cảm động về hành trình nỗ lực vượt qua những khó khăn để chinh phục ước mơ của người đẹp 20 tuổi. Thông qua đó, người hâm mộ biết thêm về sở thích, tính cách của cô nữ sinh Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Ảnh: NVCC Thùy Tiên trải lòng về hoàn cảnh gia đình trong clip tự giới thiệu

Mở đầu clip, Thùy Tiên gây ấn tượng với người xem khi diện áo dài trắng, cầm cây đàn ghi ta hòa giọng trong ca khúc Bonjour Vietnam. Người đẹp khoe vẻ đẹp ngọt ngào cùng giọng hát truyền cảm và chia sẻ bản thân là một người không bao giờ ngừng thử thách vì cô rất yêu những trải nghiệm mới. Đây là lần hiếm hoi Hoa hậu Nhân ái 2018 trổ tài nói tiếng Anh trước khán giả. Cô nhận nhiều lời khen bởi sự tin tự cùng thần thái đúng chuẩn hoa hậu.

Ảnh: NVCC Thùy Tiên tiết lộ cô từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải học phí

Thùy Tiên không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống gia đình. Người đẹp sinh năm 1998 khẳng định mình không phải là cô công chúa sống trong lâu đài màu hồng. “Bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 4 tuổi. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập”, cô bộc bạch. Đứng trước những thử thách đó, Thùy Tiên không hề nao núng. Ngược lại người đẹp vẫn giữ sự lạc quan và luôn nỗ lực hết mình, làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh, trợ giảng trung tâm Anh ngữ…

Ảnh: NVCC Chân dài khoe vẻ đẹp cuốn hút trong trang phục dạ hội

Tuy nhiên, Top 5 Hoa hậu Việt Nam khẳng định vẫn sẽ dùng từ “may mắn” để nói về cuộc sống của mình. “Tôi may mắn vì tôi có sức khỏe. Tôi may mắn vì có một hình hài trọn vẹn và một trái tim nồng ấm để theo đuổi những ước mơ của mình. Tôi may mắn khi được tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018 và đại diện cho nét đẹp vẹn toàn cả về trí tuệ lẫn sắc vóc của phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới”, cô nói.