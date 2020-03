Thủy Tiên: Làm từ thiện bị chửi nhiều nên tôi thấy bình thường

Người công khai bị chỉ trích, kẻ im lặng bị nhắc nhở

Những ngày qua, việc mọi người chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 và giúp đỡ người dân miền Tây chống chọi hạn mặn nhận được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cũng có không ít câu chuyện buồn xảy ra khi một số nghệ sĩ Việt bị chỉ trích vì công khai từ thiện. Điển hình là ca sĩ Đông Nhi khi góp vào dự án đặt máy lọc nước cho người dân miền Tây 50 triệu đồng nhưng lại bị chỉ trích keo kiệt. Thậm chí, nhiều người còn mang câu chuyện đám cưới rình rang của giọng ca Khóc để bàn tán. Minh Tú cũng gặp trường hợp tương tự khi góp 10 triệu đồng vào dự án của Thủy Tiên . Nữ siêu mẫu nhận nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng khiến bản thân bức xúc phải lên tiếng.

Mới đây nhất, câu chuyện của Trấn Thành khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Khi công khai khen “vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn vì hành động góp 6 tỉ đồng cho nhà nước chống Covid-19, anh bị nói là nịnh bợ. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn nhắc nhở việc nam danh hài chưa quyên góp tiền ủng hộ. Sự việc khiến ông xã Hari Won không khỏi bức xúc. Anh lên tiếng trên trang cá nhân: “Thứ nhất, mình không có thói quen làm từ thiện mà phải đăng báo mình làm ở đâu, bao nhiêu tiền. Bây giờ làm cái gì cũng phải báo cáo thì hóa ra từ một hành động ý nghĩa đâm ra nó thành "đối phó với cộng đồng" sao? Không, mình không làm vậy đâu. Thứ hai, làm từ thiện rồi mà còn bị chê là "giàu vậy mà ủng hộ có nhiêu đó". Chúng ta không nên nói thế các bạn ạ. Người ta đã làm từ thiện mà vẫn bị lên án thì thử hỏi, còn ai muốn đóng góp nữa khi đóng góp ít hoặc không nhiều bằng người khác vẫn sẽ bị chửi?”, nam danh hài nói thêm. Phát ngôn của Trấn Thành làm nổ ra cuộc tranh cãi về chuyện nên làm từ thiện công khai hay âm thầm?

Đông Nhi - Minh Tú bị chỉ trích keo kiệt khi công khai số tiền hỗ trợ đồng bào miền Tây Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội , không ít khán giả đồng quan điểm với Trấn Thành và cho rằng làm từ thiện và việc xuất phát từ tấm lòng nên không cần phải phô trương, chỉ cần bản thân thấy đủ là được. Thậm chí, họ còn lấy chuyện một số nghệ sĩ mượn câu chuyện từ thiện để làm đẹp hình ảnh và chỉ diễn xuất trước ống kính để minh chứng cho điều này. Một tài khoản bình luận: “Trấn Thành nói đúng, sống chủ yếu bằng chính cái tâm của mình, chỉ cần trời biết, đất biết, mình biết và người được giúp biết là được. Mình làm gì tâm mình vui, chứ làm cho xã hội vui thì đến bao giờ mới vừa lòng tất cả mọi người”. Trong khi đó, tài khoản khác chia sẻ: “Đã gọi là làm từ thiện thì xuất phát từ tấm lòng hảo tâm của mình. Mình có bao nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu, không cần phải đi nói. Thậm chí, nhiều người còn mượn chuyện từ thiện để đánh bóng tên tuổi mà". “Rất chuẩn. Tôi rất đồng tình với ý kiến của Trấn Thành. Cũng như Đại Nghĩa, vẫn âm thầm làm từ thiện mà có thấy bao giờ bạn ấy phô trương đâu. Chỉ cần bản thân vui và hài lòng là được. Không cần nhất thiết phải chia sẻ để người khác có cơ hội sân si".

Thậm chí, một số khán giả còn mang câu chuyện nghệ sĩ bị chỉ trích như Đông Nhi, Minh Tú để ủng hộ quan điểm của Trấn Thành về việc không cần phải công khai khi làm từ thiện. Họ cho rằng việc công khai số tiền sẽ dẫn đến chuyện so sánh hơn thua, thậm chí khiến nhiều nghệ sĩ nhục chí vì sự tấn công của dư luận. “Thích cách chia sẻ của Trấn Thành. Người ta nhiều khi không nói mà làm từ thiện nhiều ấy. Làm từ thiện đâu phải là việc để nghệ sĩ đối phó với dư luận, quan trọng là người nhận biết và được giúp đỡ thôi chứ". “Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà, góp thì chê ít chê nhiều, không góp thì bảo keo kiệt. Góp mà nhiều người bảo khoe mẽ nên cứ làm những gì thấy không trái lương tâm là được".

Về phía Trấn Thành, anh bị cộng đồng mạng đặt câu hỏi đang ở đâu khi cả nước chung tay chống dịch Covid và hạn mặn Ảnh: BTC Hát mãi ước mơ

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lên tiếng, cho rằng mặc dù việc từ thiện xuất phát từ tâm song cần phải công khai để rõ ràng và hơn hết là lan tỏa thông điệp đến với mọi người. Họ cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng, được khán giả mến mộ nên những phát ngôn sẽ có sức ảnh hưởng lớn. Đồng thời, với quan điểm nhiều người chung tay thì hành động sẽ được lan tỏa hơn, một tài khoản chia sẻ: “Hãy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Đăng lên mạng cũng là một cách khơi dậy lòng từ thiện của mọi người. Họ có thể nhìn tấm gương và rồi làm từ thiện".

Nghệ sĩ nói gì về chuyện công khi khai từ thiện?

Trả lời Thanh Niên, Thủy Tiên cho biết với những việc nhỏ, tự làm được cô sẽ làm hết mà không phải công khai. Còn với những việc cần sự giúp đỡ của mọi người thì nữ ca sĩ sẽ nhờ sự hỗ trợ. Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc cho biết việc muốn công khai hay không là chuyện của người giúp, bởi nó giống như chuyện khoe con, khoe người yêu thì “mình làm việc tốt mình khoe cũng đâu có sao". Thủy Tiên nói thêm: “Bản thân tôi đi làm từ thiện nhưng vẫn bị chửi nhiều nên tôi thấy bình thường. Ngay cả việc tôi cho người ta gạo, người được cho còn chửi trước mặt tôi. Tôi nghe nhưng tôi chỉ thấy thương thôi vì họ có những suy nghĩ không được văn minh, mình thương cho họ thôi chứ không trách. Việc mình đang làm chỉ quan trọng là có đúng hay không thôi, còn việc nói là của xã hội. 9 người 10 ý mà. Đâu ai được thương hết, bản thân tôi cũng bị chửi là làm màu, đánh bóng… nhưng đó là suy nghĩ của người ta, còn công việc của mình thì mình cứ làm thôi. Tôi cảm thấy mình cứ giúp được cho ai thì giúp, chứ không thể vì bị người khác nói rồi ngại rồi không giúp nữa hay không dám kêu gọi thì còn bao nhiêu người không được giúp”.

Thủy Tiên cho biết cô từng bị chửi nhiều khi làm các công việc từ thiện Ảnh: FBNV

Nói về công việc từ thiện của mình, Thủy Tiên cho biết cô cảm thấy vui và truyền thêm năng lượng tốt khi giúp đỡ được mọi người. “Khi mọi người làm việc gì đó âm thầm thì đó là lựa chọn của mọi người, còn từ thiện công khai cũng tốt mà. Tôi đều ủng hộ, miễn nó có lòng là được. Việc nghệ sĩ cho nhiều hay ít tiền, theo tôi nghĩ nếu nghệ sĩ không cho cũng đâu có quyền đi nói họ. Từ thiện không phải là trách nhiệm của bất cứ một ai cả. Ngay cả việc tôi đang làm việc tôi, tự tôi cảm thấy mình cần phải làm thôi chứ nó không phải là trách nhiệm và cũng không ai bắt buộc tôi phải làm thế này thế nọ. Đó là quyền của mỗi người và sự mong muốn của mỗi người. Tôi nghĩ người ta có làm từ thiện hay không mình không thể phê phán được vì cuộc sống của người ta còn bao nhiêu thứ phải lo”, cô thẳng thắn.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn , nhưng cô cho biết mình chỉ thích làm từ thiện một cách lặng lẽ. “Bản thân tôi là người không thích công khai vì nếu có tâm thì mình cứ làm thôi, còn ai nói gì kệ họ. Tôi rất ngại việc làm gì, cho ai rồi lên chia sẻ hay công khai cho người ta biết. Bản thân nghệ sĩ chúng tôi thì thường giúp đỡ nhau, nhưng có một group tin nhắn rồi gửi vào đấy, ai có lòng hảo tâm thì giúp chứ không chia sẻ trên Facebook. Tôi sợ người ta nghĩ nghệ sĩ đến lúc về già không tự lo cho mình rồi đi kêu gọi. Bản thân tôi sợ bị nói là đi từ thiện mà PR. Nhưng còn những người mà chia sẻ và kêu gọi thêm cộng đồng cũng là việc tốt. Đó cũng là một việc cần được khen ngợi vì họ có lòng và muốn cộng đồng cùng họ làm việc tốt”.

Đồng thời, Ngân Quỳnh cho rằng việc đi so sánh hay chê bai nghệ sĩ vì cho tiền ít là điều không nên. Cô quan niệm: “Nghệ sĩ đâu phải ai cũng giàu đâu, cho bao nhiêu cũng tốt miễn sao họ có tấm lòng là được rồi. Tôi không đồng ý trước những ý kiến rằng nghệ sĩ phải cho nhiều tiền. Nghệ sĩ nhiều người đi làm cực khổ lắm, cho nhiều hay ít là lòng hảo tâm của họ. Bản thân tôi cũng không thích chuyện bị so sánh khi đi làm từ thiện. Trong xã hội còn nhiều người khổ lắm, có thể những người có tấm lòng và đóng góp cho chỗ này một ít, họ lại tiếp tục đóng góp cho những chỗ khác nữa. Bản thân họ làm lặng lẽ như vậy mình không biết thì lại đi nói sao không thấy nghệ sĩ làm từ thiện, đó là điều không nên. Chuyện từ thiện mà đem đi so sánh là mất hay, ai có tấm lòng là tốt rồi”.

Võ Hạ Trâm khẳng định dù công khai hay âm thầm thì việc làm từ thiện đáng trân trọng Ảnh: BTC Hát mãi ước mơ

Là người đồng hành với Trấn Thành trong chương trình Hát mãi ước mơ, Võ Hạ Trâm cho rằng việc từ thiện quan trọng tấm lòng chứ không phải số tiền. “Theo quan điểm của nhà Phật thì tấm lòng mới là đáng quý, có những người làm việc tốt nhưng với mục đích khác, mục đích đó không hướng đến điều tốt đẹp thì công đức đó không có. Còn với những người chỉ có vài ngàn đồng nhưng họ vẫn cho hết những gì mà họ có, trong khả năng của họ thì đó mới là tấm lòng thiện nguyện thật. Tôi quan niệm đã là việc làm từ thiện thì đến từ tâm chứ không phải quy định là phải cho bao nhiêu tiền mới là đúng hay mới gọi là từ thiện. Ai cũng nghĩ rằng nghệ sĩ là phải cho nhiều tiền, nhưng họ không biết rằng mỗi nghệ sĩ đều có những khó khăn trong cuộc sống riêng của họ. Dĩ nhiên khi nghệ sĩ khó khăn về kinh tế không thể đi giải thích rằng họ cho ít vì họ không có tiền này nọ. Khi nghệ sĩ cho tiền đã là cho đi điều tốt đẹp mà họ mong muốn đóng góp rồi. Tôi mong mọi người đừng bàn tán số tiền là bao nhiêu mà hãy nhìn vào cách mà họ cho, họ san sẻ với những người cần giúp đỡ đó. Đừng bao giờ so sánh người này người kia vì mỗi người có một khả năng khác nhau”.

Võ Hạ Trâm cũng cho rằng dù âm thầm hay công khai thì người nghệ sĩ, khi thực hiện một công việc thiện nguyện nào đó cũng đang làm đẹp cho đời và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó nên trân trọng hơn là phán xét. Cô nói: “Những người phán xét người khác chưa chắc họ đã làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống này. Hiện nay, mọi người bị ảnh hưởng bởi số đông, một người nói những người khác cứ hùa theo. Tôi mong mỗi người hãy có chủ kiến riêng của mình. Quan trọng là chúng ta hãy cùng nhau làm chứ đừng chỉ mãi chờ đến nghệ sĩ thôi. Với những người đã làm điều tốt đẹp rồi, chắc chắn họ sẽ không đi so sánh. Những người có tấm lòng chia sẻ thì họ sẽ đồng cảm và trân trọng với những người có cùng tấm lòng như mình”.

“Nếu việc từ thiện được đánh bóng quá nhiều bằng báo chí, bằng những phương tiện truyền thông thì nó lại mang mục đích khác rồi. Tôi nghĩ nếu từ thiện bằng tâm thì mình không cần PR, khi họ đau xót trước một hoàn cảnh khó khăn nào đó, họ không cần là cho tôi lên báo đi rồi tôi cho tiền. Họ muốn là họ sẽ cho, còn nếu ai chứng kiến và tự lan tỏa hành động đó thì nó là điều tốt. Tôi không bài xích chuyện PR từ thiện, nhưng theo quan điểm của tôi thì thích mọi thứ thầm lặng. Mình cho ai, ở đâu, làm gì thì mình không cần đi hô hào là tôi đang đi cho ai, bao nhiều tiền hay tôi tốt thế nào. Còn những người có quan điểm khác thì họ sẽ làm theo cách của họ, nhưng dù sao đi nữa mình cũng cần trân trọng những tấm lòng đó chứ đừng mang nó ra mổ xẻ khi họ đã cho đi những điều tốt đẹp”, Võ Hạ Trâm nói thêm.