Thy Nguyễn nắm bắt cảm giác

Lịch sử phong phú của đồ họa in ấn (printmaking) với vô vàn thủ pháp sáng tác và xử lý chất liệu, cũng như khả năng của nó trong việc ghi lưu, phản chiếu và tái tạo trải nghiệm đời thường đã tạo cho Thy Nguyễn nhiều cảm hứng để thực hiện cuộc triển lãm này. Các tác phẩm của anh nỗ lực nắm bắt phần nào ấn tượng và cảm giác về những gì đã qua: một ký ức mơ hồ, một bóng hình ảo ảnh, một giây phút tức thì, nỗi cô liêu không hề ủy mị, hay đâu đó còn là nỗi lo âu của con người trong bối cảnh đời sống đương đại. Được treo ở những tầng cao khác nhau, các tác phẩm như đang trôi quanh không gian trưng bày, khắc họa sâm đậm hơn cảm giác chơi vơi, lơ lửng, thách thức người xem trải nghiệm “đọc” tác phẩm không theo cách thông thường.

Những tương lai khác là triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Thy Nguyễn do Bill Nguyễn giám tuyển, diễn ra tại The Factory từ nay đến hết ngày 4.10. Thy Nguyễn sinh năm 1992 tại TP.HCM, tốt nghiệp ngành đồ họa - ĐH Mỹ thuật TP.HCM, đồ họa in ấn là chất liệu sáng tác chính của anh. Thy Nguyễn từng tham gia các triển lãm nhóm tại Bangkok (Thái Lan, 2019), Yerevan (Armenia, 2019), Krasnodar (Nga, 2019), Timișoara (Romania, 2018)...